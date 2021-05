1. HRL ŽENE U goste 1234 Virovitici dolazi sedmoplasirana ekipa Dugog Sela

Pred rukometašicama 1234 Virovitice novi je susret u najvećem rangu ženskog rukometa. U sklopu 23. kola 1. HRL za žene, danas u Virovitici gostuje trenutno sedmoplasirana ekipa Dugog Sela.

Dugo Selo ’55 vjerovatno je već unaprijed upisalo bodove protiv posljednje ligaške ekipe, no na našim rukometašicama ostaje da daju sve od sebe i pokušaju im pomrsiti račune. Ukoliko gosujuću sastav ipak dođe do bodova, do kraja ligaškog natjecanja otvara im se mogućnost da napadnu četvrto mjesto što bi za njih bio izuzetno veliki uspjeh.

Susret između 1234 Virovitice i Dugog Sela na rasporedu je od 19 sati u Sportskoj dvorani Tehniče škole, a sukladno epidemiološkoj situaciji odigrat će se bez nazočnosti gledatelja.

(www.icv.hr, mra)