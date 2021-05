2. LIGA ISTOK – NS SJEVER Suhopolje stopostotno, Virovitica odnijela šest bodova s koprivničkog Apaša

Odigrani su susreti 14. kola 2. lige Istok za mlađe uzraste Nogometnog središta Varaždin. Od predstavnika iz Virovitičko-podravske županije najviše uspjeha imali su mladi nogometaši Suhopolja i Virovitice koji su upisali sve pobjede.

U -15

Suhopolje je na svom terenu pobijedilo Bratstvo iz Gornjeg Bazja 3:1. Strijelci za Suhopolje bili su Dalibor Rodić, Romano Ljušaj i Dominik Tomić, dok je jedini strijelac za goste bio Dino Jegdić.

Pitomača je na svom terenu poražena od Daruvara 6:2. Pogotke za Pitomaču postigli su Petar Tudić i Karlo Filjak.

Voćin je na gostovanju u Đurđevcu poveo u susretu s Graničarom 1:0 pogotkom Martina Tunića, ali je na kraju poražen rezultatom 4:1.

Podravac iz Virja pobijedio je Slatinu na njenom terenu s minimalnih 1:0.

U idućem kolu igraju: Voćin – Pitomača, Daruvar – Suhopolje, Virovitica – Podravac Virje i Graničar Đurđevac – Slatina.

U – 13

Nogometaši Virovitice na koprivničkom stadionu Ivan Kušek Apaš pokazali su nadama prvoligaša Slaven Belupa “kako se igra nogomet”. Pobijedili su rezultatom 9:2. Pet zgoditaka postigao je odlični Luka Knežević, a po jednom su mrežu pogodili Tin Grdić, Luka Šešet, Noa Hudi i Petar Ključec.

Suhopolje je s 5:0 svladalo Bratstvo iz Gornjeg Bazja. Dva zgoditka postigao je Leo Ljušaj, a po jednom su se u strijelce upisali Marijan Vidić, Matija Česnik i Mihael Kralj.

Pitomača je na svom terenu poražena od Daruvara 3:2. Oba zgoditka za Pitomaču postigao je Fran Torbašinović. Zanimljivo je da su svi zgodici postignuti u prvom dijelu utakmice.

Slatina je s 4:1 pobijedila Podravac iz Virja. Tri zgoditka postigao je Luka Vilk, a jednog je pridodao Danijel Marošević.

Voćin je s 5:0 poražen na gostovanju kod Graničara u Đurđevcu.

U idućem kolu igraju: Bratstvo Gornje Bazje – Slaven Belupo, Voćin – Pitomača, Daruvar – Suhopolje, Virovitica – Podravac Virje i Graničar Đurđevac – Slatina.

U – 11

Virovitica je i u uzrastu U – 11 došla do pobjede na gostovanju u Koprivnici kod prvoligaških nada Slaven Belupa. Domaća ekipa povela je krajem prvog dijela. U nastavku dolazi do preokreta. Zgodicima Filipa Zeca i Jana Feketije Virovitičani dolaze do pobjede 2:1.

Slatina je s 11:0 bila bolja od Podravca iz Virja. Mrežu je pet puta pogodio Viggo Milaščević, dva puta su precizni bili Dorijan Šikić i Luka Jurlina, a po jednom Noa Šokac i Dorijan Ilnikar.

Suhopolje je u susretu s Bratstvom iz Gornjeg Bazja povelo u 6. minuti zgoditkom Matea Gojevića. Na 1:1 poravnao je Ivan Špoljar deset minuta kasnije, dok je pobjedu Suhopoljčanima od 2:1 donio svojim zgoditkom Leon Pasarić u 40. minuti.

U idućem kolu igraju: Bratstvo Gornje Bazje – Slaven Belupo, Voćin – Pitomača, Daruvar – Suhopolje, Virovitica – Podravac Virje i Graničar Đurđevac – Slatina.

