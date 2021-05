3. ŽNL Tri kola prije kraja četiri momčadi bore se za naslov prvaka u skupini Zapad, Kozice uvjerljivo slavile u Orešcu i smanjile zaostatak za vodećom Krčevinom

3. ŽNL Zapad

Očekuju nas “luda” tri kola u skupini Zapad. Brana iz Bačevca pobjedom protiv Stare Brezovice stigla je do drugog mjesta i, zahvaljujući remiju Aršanja i Podravca, bodovno se izjednačila s vodećom momčadi. Spomenuti Aršanj od prve pozicije udaljen je samo jedan bod, dok četvrtoplasirana Stara Brezovica trenutno zaostaje dva boda.

O susretu između Aršanja i Podravca izvještavali smo protekle subote, stoga ćemo samo ukratko spomenuti kako je susret završio podjelom bodova, rezultatom 1:1, a u strijelce su se upisali Marko Filipović kod domaće i Antonio Erhatić kod gostujuće momčadi.

Otrovanec je furiozno ušao u utakmicu protiv Turnašice i poveo 2:0 već do 16. minute. Za 1:0 poentirao je Marin Kovač, a na 2:0 povisuje Selvir Gjanić. Bilo je to sve od domaćeg sastava na ovoj utakmici. Do kraja poluvremena Andrej Abramović uspio je smanjiti na 2:1 u 17. minuti, a u drugom dijelu vratar Marin Osmanović još je pet puta vadio loptu iz svoje mreže. Abramović, koji je i vratio neizvjesnost u susret, istoga je u potpunosti preokrenuo s dva nova pogotka. Izjednačenje je donio u 57. minuti, a samo minutu kasnije doveo je Turnašicu u prednost rezultatom 3:2. U posljednjih 20 minuta viđena su još tri pogotka koja su odsjela iza leđa domaćeg vratara, a precizni su bili Saša Crnec, Josip Padović i Bernard Blažinčić.

Zanimljivo je bilo i u Detkovcu gdje je domaći Slaven dočekao Slogu iz Dugog Sela. Već na samom otvaranju utakmice glavni sudac Tomislav Blažević dosudio je kazneni udarac za domaći sastav koji nije bio realiziran, a kazna je stigla već u 5. minuti kada Andrija Mioković dovodi goste u prednost od 1:0. Slaven je uspio preokrenuti utakmicu s dva brza pogotka u 29. i 32. minuti. Strijelci za domaćina bili su Mateo Šagolj i Filip Kojadin. Niti tu nije bio kraj pogocima u prvom dijelu. Za konačnih 2:2 nakon prvih 45 minuta zaslužan je bio Ivan Vojvodić. Otvaranje drugog dijela pripalo je gostima koji su još jednom na ovoj utakmici došli u prednost pogotkom Igora Praje. Novo izjednačenje pola sata prije kraja susreta donio je Kojadin svojim drugim pogotkom, a tri boda gostima također svojim drugim pogotkom donosi Prajo u 80. minuti.

Kao što je i spomenuto u uvodu, Brana je na domaćem terenu stigla do nove pobjede, ovoga puta protiv Stare Brezovice. Branu je u vodstvo od 2:0 doveo Tomislav Kovačević pogocima u 27., odnosno 40. minuti. Na 3:0 u uvodnim minutama drugog dijela povisio je Alen Matić, dok je za konačnih 3:1 svoga vratara matirao Ivan Košćak. Dodajmo još kako je Stara Brezovica susret započela s 10 igrača, a uvjerljiviju pobjedu domaćina spriječio je Mijo Dujmović koji je u 80. minuti zaustavio kazneni udarac Denisa Rajnovića.

3. ŽNL Istok

Kozice su iskoristile pauzu Krčevina i uvjerljivom pobjedom smanjile zaostatak za vodećom močadi na šest bodova tri kola prije kraja natjecanja. Susret je bio riješen već nakon prvih 45 minuta, budući da je rezultat poluvremena glasio 0:4. Prvi se u strijelce upisao Dejan Tomić u 5. minuti utakmice, na 2:0 povisio je Matko Filipović, koji je do kraja poluvremena dodao još jedan pogodak, a preostali gol bio je djelo Mirka Lovakovića. Matko Filipović postigao je svoj treći pogodak u 59. minuti, a tada su domaći nogometaši privremeno smanjili zaostatak. Za 5:1 precizan je bio Brane Jugović, a za 5:2 Dražen Borbaš. Do kraja susreta vratar Antonio Vincek primio je još dva pogotka, a postigli su ih Filipović, kojemu je ovo bio četvrti pogodak, i Goran Hetrih. Dodajmo kako je domaća momčad drugih 45 minuta odigrala s 10 igrača budući da je Hrvoje Marek napustio igru zbog ozljede.

Grabić se lako obračunao sa Slavoncem iz Novaka, susret je završio u korist gostiju rezultatom 3:0. Pogotke za Grabić postigli su Tomislav Vukovski u 32., Kristian Benko u 54., i Marko Grgić u 78. minuti utakmice.

U posljednjem susretu kola Meljani su došli do prvih ovosezonskih bodova. Na domaćem terenu, gdje su kao “gost” dočekali Vašku, slavili su rezultatom 3:1. U 5. minuti susreta Alen Marović dovodi Meljane u prednost koja je bila neutralizirana u 30. minuti golom Nikole Repinca. Svega dvije minute kasnije “domaćini” su mogli u potpunosti preokrenuti susret, no kazneni udarac koji je dosuđen u njihovu korist nije bio realiziran. Novu prednost Meljanima donio je David Krpačić u 55. minuti, a konačnih 3:1 postavio je Petar Kovačević pet minuta prije kraja susreta.

