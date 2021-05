Božinović o popuštanju mjera: Dopustit ćemo rad restorana unutra, dozvoljavaju se veća okupljanja

Nakon održanog sastanka Nacionalnog stožera civilne zaštite s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima, na kojemu je tema bilo popuštanje mjera, medijima se obratio šef stožera i ministar Davor Božinović.

– S obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju i broj cijepljenih ljudi, novi set mjera će obilježiti popuštanja, ali postepeno. Vrijedit će do sredine lipnja. U međuvremenu ćemo pratiti dalje kako napreduje dinamika cijepljenja i možemo li ići u daljnja popuštanja. Što se tiče ograničenog broja ljudi na okupljanjima, to ćemo sigurno promijeniti, u prvoj fazi vjerojatno na oko 100 osoba, sada je 25 – rekao je Božinović

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

– Što se tiče ugostiteljskih objekata, još razgovaramo. Najbliži smo otvaranju zatvorenih dijelova restorana – rekao je, dodajući da je moguće da to bude dopušteno već u srijedu.

Dodao je da će povećan broj okupljenih biti dozvoljen na kulturnim i vjerskim manifestacijama. Najavio je i produživanje rada ugostiteljskih objekata do 23 sata.

– Mjere u restoranima bit će one koje su vrijedile ranije za unutarnje prostore. A možda ćemo uvoditi i novija tehnološka rješenja – rekao je.

– Što se tiče nošenja maski, to sad ne mogu reći, to je stručno pitanje. Činjenica je da optimizam baziramo na tome što će puno više ljudi boraviti vani, a vani se infekcija praktički ne širi putem aerosola, ali širi se kapljičnim putem. To je logika one odredbe da se nose maske tamo gdje se okuplja velik broj ljudi i da nema razmaka – rekao je Božinović.

– Kroz cijepljenje možemo otvarati i ono čemu se nismo nadali do prije kratkog vremena. U dobroj smo dinamici cijepljenja. Važno je da svi shvate koliko je bitno cijepiti se. Što se više ljudi cijepi, to se otvara više mogućnosti da se vratimo starom normalnom. Poziv svima koji se mogu cijepiti, a to je ogromna većina, neka se cijepe – rekao je.

Što se tiče koncerata, rekao je da se nada da će se sa većom procijepljenosću to lakše organizirati.

(www.icv.hr, index.hr)