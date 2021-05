Brendiranje baranjskih i slavonskih autohtonih proizvoda: Otvorena Kuća baranjskog kulena

Kuća baranjskog kulena, projekt Grada Belog Manastira proveden u partnerstvu s Udrugom proizvođača kulena – Baranjski kulen i u sklopu Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda, vrijedan je 12,5 milijuna kuna od čega bespovratna potpora EU iznose 10,6 milijuna kuna.

Ugovor za izgradnju potpisan je 23. svibnja prošle godine, a jučer je (30. travnja 2021. godine) u Branjinom Vrhu, prigradskom naselju Belog Manastira, održana Završna konferencija Projekta i ujedno otvorenje objekta, u nazočnosti župana Ivana Anušića, ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Nataše Tramišak, gradonačelnika Belog Manastira Tomislava Roba i drugih uzvanika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

– Kuća baranjskog kulena je projekt lijepog naziva i još ljepše priče, a to je put brendiranja baranjskih i slavonskih proizvoda, ali i omogućavanje malim proizvođačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvenicima da nastave proizvoditi autohtoni baranjski proizvod. Veseli me da je ovaj projekt ukupne vrijednosti 12,5 milijuna kuna sufinanciran s 10,6 milijuna kuna europskih sredstava. Kada govorimo o povlačenju sredstava iz EU na području Belog Manastira ostvarene su investicije od oko 250 milijuna kuna. To govori o novom zamašnjaku u razvoju cijele Baranje, a prvenstveno Grada Belog Manastira. Projekt Integriranog razvoja demografskog, socijalnog i gospodarskog oporavka Belog Manastira i Općine Darda time je zasigurno ispunio svoju svrhu – rekla je ministrica Nataša Tramišak.

Gradonačelnik Tomislav Rob istakao je kako u prigradskom naselju Branjin Vrh konačno od ruševnih objekata nastaje lijepa priča koja će predstaviti grad Beli Manastir, Baranju, kao i Osječko-baranjsku županiju na karti proizvođača baranjskog kulena.

– To znači da ćemo proizvođače pozvati u prekrasno i moderno uređene industrijske prostore te im pomoći u dobivanju različitih certifikata kako bi mogli brendirati i plasirati svoje proizvode. Na taj će način ujedno od malih kućnih proizvođača postati ozbiljni i komercijalni proizvođači. Potražnja za vrhunskim proizvodima, poput onih od crne svinje, kulena i kobasica je ogromna, a za sada će pet proizvođača moći proizvoditi u novouređenim prostorima, iduće dvije do tri godine. Zainteresirani smo također da ovu priču nastavimo i s proizvođačima začinske mljevene paprike u Kući baranjske paprike kako bismo došli u situaciju da kontroliramo njezinu proizvodnju. Zahvaljujem se svim partnerima koji su sudjelovali u ovom projektu, a to su Ured državne imovine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, SAFU te Osječko-baranjska županija – kazao je Tomislav Rob.

– Ono što ističemo posljednje četiri godine su naše kvalitete i specifičnosti, poput kuhinje i vinske ponude, a kulen svakako je jedna od naših posebnosti. Otvaranje Kuće baranjskog kulena je još jedan korak prema onome što želimo, a to je brendiranje Slavonije i Baranje kao najjače kontinentalne destinacije s odličnom eno i gastro ponudom. U svemu tome veliki zamašnjak su sredstva Europske unije, resornih ministarstava i Vlade RH koja treba koristiti za projekte poput ovoga. Baranjski kulen je proizvod koji zaslužuje svoje mjesto ne samo na domaćoj, već i svjetskoj gastro sceni – zaključio je župan Anušić.

Projektom Kuća baranjskog kulena izgrađene su dvije građevine – pogon za preradu mesa s najmodernijom opremom te zgrada za prezentaciju proizvoda opremljena kuhinjom, namještajem i IT opremom.

Projekt se odnosi na osiguranje mjesta na kojem će mali proizvođači baranjskog kulena i OPG-ovi koji se bave proizvodnjom i preradom paprika dobiti potrebne informacije o proizvodnji, a izgradnja proizvodnog pogona omogućava izradu autohtonih mesnih prerađevina te doprinos stvaranju uspješnih i tržišno konkurentnih poljoprivrednih gospodarstava na području Baranje, edukacija nositelja i članova OPG-ova o mogućnostima unaprjeđenja proizvodnje i prodaje kulena i baranjske začinske paprike te i edukacija o procesu certificiranja i zaštite njihovih proizvoda. Stoga će korisnici prostora u pogonu za proizvodnju kulena bit će članovi Udruge proizvođača kulena – Baranjski kulen, a prostor će nakon provedbe projekta biti ustupljen na upravljanje partneru.

(www.icv.hr, tj)