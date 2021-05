Danas se Virovitica grijala na 28,2°C, no od srijede povratak na staro: Pad temperature zraka i kiša

Danas (ponedjeljak) na području Virovitice temperatura zraka se popela do 28,2°C. Danas, ali sutra uživat ćemo u dašku ljeta, prije novog nestabilnijeg, promjenjivijeg i hladnijeg vremenskog perioda koji započinje od srijede. Tijekom utorka očekujemo vrhunac iznadprosječne topline ovog tjedna. Mjestimice sutra „vozimo“ do 30°C, u hladu naravno.

Sredinom svibnja nisu neuobičajeni valovi iznadprosječne topline. 1968. godine 12. svibnja na području Virovitice smo se grijali na ljetnih 33,6°C. To je najviša temperatura zraka tijekom svibnja na području Virovitice od 1951. godine od kada imamo službene zapise u bazi DHMZ-a.

Pad tlaka zraka, sparina, te neugodna južina čiji vrhunac očekujemo tijekom utorka predznak su pogoršanja vremena. Tako će tijekom srijede doći do pogoršanja vremena, pada temperature zraka, zaokreta u strujanju te mjestimice i izraženijih grmljavinskih pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom ili lokalno i izraženijim grmljavinskim nevremenom.

Jutarnje temperature zraka do kraja tjedna očekujemo od 9°C do 13°C. Najviše dnevne od 17°C tijekom četvrtka do 30°C tijekom utorka. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova tijekom ponedjeljka i utorka. Od srijede do kraja tjedna očekujemo vjetar promjenljiva smjera.

UV- indeks umjeren, visok ponegdje i vrlo visok tijekom ponedjeljka i utorka.

Od srijede pa sve do kraja tjedna očekujem novih 20 do 30 mm oborine (kiše) na području Virovitičko-podravske županije. Ponegdje i više.

Stabilizaciju vremena ne treba očekivati u tjednu pred nama. Pred nama je promjenjiv i nestabilan vremenski period. Ipak se nalazimo u proljeću. Iskoristite sutrašnje suho, stabilno i toplo vrijeme, a kišobrane i jesenske jakne pripremimo od srijede.

(www.icv.hr, kp)