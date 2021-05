Dinamo u nevjerojatnoj utakmici s devet golova svladao Istru i osvojio Kup

Nogometaši Dinama pobjednici su hrvatskog nogometnog Kupa nakon što su u sjajnom finalnom ogledu sa čak devet golova u Velikoj Gorici pobijedili Istru 1961 sa 6-3 (3-0) – piše vecernji.hr. Plavima je to bio 16. naslov osvajača Rabuzinova sunca, te 12. dupla kruna. Istri je pak, ovo bilo drugo finale Kupa, posljednje je igrala 2003. godine kada je izgubila od Hajduka pod imenom Uljanik. Bilo je to nevjerojatno finale sa čak devet golova, pri čemu je šest palo u drugom dijelu. Dinamo je imao 3-0 na poluvremenu i činilo se kako je pitanje pobjednika razriješeno.

No, Istra je na otvaranju drugog dijela s dva gola u samo 60-tak sekundi smanjila na 3-2. Dinamo je potom poveo sa 4-2, ali su Puljani zabili i treći gol. Ipak, Dinamo je s još dva gola otklonio sve dvojbe. Golove za Dinamo zabili su Mislav Oršić (6, 75), Arijan Ademi (9), Lovo Majer (33), Josip Šutalo (59-ag) i Mario Gavranović (84), dok su za Istru 1961 zabili Taichi Hara (52, 53) i Šime Gržan (63-11m). Dinamo je tako na fantastičan način zaokružio možda i najuspješniju sezonu u povijesti kluba. “Modri” su osvojili duplu krunu, te stigli do četvrtfinala Europske lige, u kojem su poraženi od finalista tog natjecanja Villarreala. S druge strane već sam ulazak u finale predstavlja veliki uspjeh za klub iz Pule, no Istra se sada mora okrenuti teškoj borbi za prvoligaški spas. U subotu je očekuje dvoboj zadnjeg kola, gostovanje kod doprvaka Osijeka, a uoči zadnjih 90 minuta sezone ima bod više od “fenjeraša” Lokomotive koja gostuje kod Hajduka. Zanimljivo, po dolasku u Dinamo 1995. godine Damir Krznar je osvojio tri uzastopne dvostruke krune, a sada je dvostruku krunu osvojio i na klupi Dinama.

DINAMO – ISTRA 1961 6-3 (3-0)

Strijelci: 1-0 Oršić (6), 2-0 Ademi (9), 3-0 Majer (33), 3-1 Hara (52), 3-2 Hara (53), 4-2 Ivanušec (59), 4-3 Gržan (63-11m), 5-3 Oršić (75), 6-3 Gavranović (84)

(vecernji.hr)