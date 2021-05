Europska bronca ”sletjela” u Slatinu: Veronika i Tia svečano dočekane kod gradske fontane

U Bugarskoj se od 26. do 30. svibnja održalo Europsko prvenstvo u hrvanju za uzrast starijih djevojčica U-15, na kojemu su nastup izborile i slatinske hrvačice, članice Hrvačkog kluba Slatina i reprezentativke Hrvatske, Tia Hršak u kategoriji do 53 kilograma i Veronika Vilk u kategoriji do 66 kilograma.

Veronika je na prvenstvu izborila treće mjesto pobjedom nad ukrajinskom hrvačicom i osvojila brončanu medalju za hrvatsku reprezentaciju i Hrvačku klub Slatinu, te na taj način postala ambasador sporta grada Slatine. Tia, iako se vratila u Slatinu bez medalje, ostvarila je veliki uspjeh samim nastupom za reprezentaciju Hrvatske na Europskom prvenstvu. Treneri zaslužni za ovaj sjajan uspjeh naših hrvačica, koji si ih i vodili na EP-u, su Mario Petrak i Borivoje Kocić.

Iako je dolazak naše četveročlane brončane delegacije bio najavljen nešto ranije, oni su u Slatinu ”sletjeli” oko 21 sat, gdje im je kod gradske fontane upriličen doček kakav zaslužuju. Uz roditelje i rodbinu, dočekali su svi treneri, članice i članovi Hrvečkog kluba Slatina, a upriličena im je i mala svečanost uz tortu i cvijeće.