Evo koliko bi vas mogli kazniti za prebrzu vožnju električnim romobilom

Mnogi smatraju da su električki romobili opasni i da se prebrzo voze, osobito kada je riječ o nogostupu i kada velikim brzinama idu među ljude. No, do kraja godine i to bi se trebalo regulirati – kada bi trebao biti izrađen novi nacrt izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Osim električnih romobila, u kategoriji osobnih prijevoznih sredstava nalazili bi se i segveji te mopedi, piše Večernji.

– Mi smo za sad njih predvidjeli da prometuju biciklističkim stazama i trakama. Odnosno, ako one ne postoje, onda bi se smjeli kretati nogostupima odnosno zonama prometa gdje je smanjena brzina – rekao je Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a.

Prema njemu, na nogostupu električni romobil ne bi smio voziti brže od 5, odnosno više od 25 kilometara na sat na biciklističkoj stazi. Za sve brže od toga morali bi na kolnik. Jer, policija bi vam prekršaj mogla naplatiti i do 500 kuna.

(icv.hr, večernji.hr)