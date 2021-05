FOTO Ako posjetite Dravsku priču, nakon samo nekoliko minuta vožnje biciklom naći ćete se na obalama rijeke Drave

Na samo nekoliko minuta vožnje biciklom od Dravske priče nalazi se rijeka Drava. Dio je to biciklističke rute Amazon of Europe trail, koja prolazi i kroz Virovitičko-podravsku županiju. U četvrtak se do Drave biciklom uputio i virovitičko – podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, kao i ravnateljica Dravske priče Tatjana Arnold Sabo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Osim toga, župan Igor Andrović, njegov zamjenik Marijo Klement, te saborski zastupnik Josip Đakić i načelnik općine Čađavica Mirko Rončević obišli su Dravsku priču, gdje su mogli vidjeti kako izgleda život u vodi, a obišli su i atraktivni multimedijalni postav koji se nalazi u utrobi Dravske priče. Sve je to dio istoimenog posjetiteljskog centra, projekta koji je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Vrijedio je više od 13 milijuna kuna. Projekt se provodio više od četiri godine. U podrumskom prostoru je multimedijski postav, zimski vrt za posjetitelje je na krovu samog Centra, tu su i spremišta za bicikle i kanue, proširene šetnice, “Vrt mirisnih doživljaja”, dječje igralište, edukativni povrtnjak, labirint u obliku sove, kao i voćnjak starih sorti.

U Dravskoj priči možete noćiti, biciklirati, voziti se kanuom… Za one koji vole istraživati tu je i bio-istraživačka stanica, meteorološka stanica. Dravska priča je „raj uz rijeku Dravu“, mjesto koje morate posjetiti ako dolazite u Virovitičko-podravsku županiju ili pak općinu Čađavicu.

(vpz.hr, foto: D. Fišli)