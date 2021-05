FOTO Graničar Bušetina uvjerljivo slavila u Gornjem Bazju: Karlo Petrinić s tri pogotka predvodio gostujuću momčad

Bez ikakve neizvjesnosti završen je susret 4. kola Županijskog nogometnog kupa između Bratstva i Graničar Bušetine koji je odigran jučer (srijeda) u Gornjem Bazju. Gostujući nogometaši preuzeli su inicijativu od prve minute i smireno priveli utakmicu kraju. Iako je pobjeda uvjerljiva, ne možemo reći da nogometaši trenera Darija Gabrića nisu pokazali ništa, prva ozbiljnija prilika pripala je upravo njima, no sve je to bilo premalo da bi se ostvario bolji rezultat.

Kako smo i spomenuli, prva šansa na utakmici pripala je domaćem sastavu, točnije Leu Hokmanu. Nakon pogreške u obrani povukao je loptu i uputio odličan udarac prema vratima Natanaela Vidaka, no njegov snažan udarac odsjeda na gredi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Trinaesta minuta utakmice mogla je biti sretna za Graničar Bušetinu, ali čak tri dobre situacije u istom napadu otišle su u nepovrat. Ronald Jagica probio je po boku i uputio oštru prizemnu loptu u šesnaesterac gostiju gdje Mario Karnik otklanja opasnost i šalje loptu u korner. Upravo nakon tog kornera Jagica je još jednom okušao svoju sreću, u konačnici sve se završilo isto kao i nekoliko trenutaka prije, jedino je ovu priliku spriječio vratar Mijatović. Još jedan korner i još jedna velika šansa. Ubačaj je uz pomoć vjetra sletio iza leđa golmana, ali zahvaljujući domaćoj obrani koja je otklonila opasnost i dalje je bilo 0:0.

Ništa se zato nije moglo u 25. minuti kada smo vidjeli prvi pogodak. Nakon neopreznog starta u šesnaestercu domaćih glavni sudac utakmice Nikola Kečkiš opravdano pokazuje na bijelu točku. Siguran izvođač za 0:1 bio je Janko Brlas.

Desetak minuta kasnije u statistiku se upisao i najbolji strijelac Graničar Bušetine Karlo Petrinić na asistenciju Jagice, a drugi pogodak na susretu postigao je u smiraj prvog poluvremena kada je pogodio glavom nakon ubačaja Janka Brlasa.

Na isti način kako je susret započeo, otvorio se i drugi dio. Povratnu loptu na desetak metara od gola dobio je Dejan Mioljević, bila je to odlična prilika za povratak u susret koju je Vidak zaustavio novom obranom i to je bilo to od većih uzbuđenja pred njegovim vratima.

Valentino Pavlak u potpunosti je riješio sve dileme oko pitanja pobjednika u 71. minuti, isti igrač postigao je i posljednji pogodak na susretu, dok se između dva njegova pogotka u strijelce još jednom upisao Petrinić.

– Jednostavno nismo izgledali dobro. Imali smo neke šanse, čak smo i otvorili susret s dobrom prilikom, ali evo nije završila u golu. Nastupali smo s čak pet juniora u sastavu, nismo imali na raspolaganju niti našeg prvog vratara, jedino smo na taj način mogli odraditi današnju utakmicu. Šteta je i za onu prvu šansu u drugom poluvremenu. Da smo tada postigli pogodak možda se i moglo nešto izvući, ali na žalost završilo je kako je završilo – izjavio je nakon završetka utakmice trener Bratstva Dario Gabrić.

S druge pak strane, trener – igrač Graničar Bušetine Samuel Spudić nije skrivao zadovoljstvo.

– Na kraju uvjerljiva pobjeda iako smo očekivali nešto napetiju utakmicu, znali smo da moramo dati sto posto, da moramo spustiti loptu na zemlju, a kada nam je krenulo bilo je samo pitanje s kojom će se razlikom završiti susret. Za razliku od njih, mi smo u ovoj utakmici nastupili kompletni, ali eto, to je nogomet. Smatram u konačnici da smo bili bolji i da zasluženo prolazimo dalje – izjavio je.

Graničar Bušetina tako se u daljnjoj fazi priključila Virovitici, Pitomači, Papuku, Suhopolju, Borovi, Virovitici, Slogi iz Zdenaca te Podravcu iz Sopja, a tko će se suočiti u sljedećoj fazi natjecanja saznat ćemo uskoro.

(www.icv.hr, mra, foto: M. Rajnović)