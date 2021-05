FOTO Sopjanski Podravac slavio u Bušetini: Nakon velike “gužve” Vargović podijelio tri crvena kartona

U zanimljivom susretu 23. kola 1. županijske nogometne lige u bušetinskom Bereku, Podravac iz Sopja pobijedio je domaću Graničar Bušetinu 3:2.

Najubojitiji domaći napadač Karlo Petrinić u dva navrata probio je gostujuću obranu (u 10. i 18. minuti), ali su oba njegova udarca završila pored lijeve vratnice gostujućeg gola. U 26. minuti Valentino Pavlak koristi dodavanje Janka Brlasa i dovodi domaću momčad u prednost 1:0. Pet minuta kasnije u gužvi pred domaćim vratima najprisebniji je Josip Zajček i rezultat je 1:1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Vrlo brzo, lopta koju je uputio Janko Brlas “liznula” je vanjski dio okvira gola gostujućeg vratara Dumenčića. Odličnim udarcem s dvadesetak metara u 40. minuti Janko Brlas je “očistio paučinu” u samom kutu gostujućih vrata i ponovno doveo domaću ekipu u prednost. Na odmor se ipak otišlo u egalu. U posljednjoj minuti prvog dijela u velikoj gužvi pred domaćim vratima Natanael Vidak je dva puta uspio spasiti svoju mrežu, ali je treći udarac, koji je uputio iskusni Antonio Babec bio neobranjiv.

Domaći su vjerovali da će im vjetar u leđa biti saveznik u drugom dijelu, ali to na terenu nije bilo tako. Prvu ozbiljniju priliku gosti su materijalizirali. Tomislav Sopjanac u 64. minuti pogađa domaću mrežu i dovodi svoju momčad u prednost 3:2, a samo dvije minute kasnije nakon jednog prekršaja dolazi do velike gužve u koju su se umiješali gotovo svi igrači.

Nakon konzultacija glavnog suca Nenada Vargovića s prvim pomoćnikom Branislavom Grujićem i delegatom Gojkom Babićem, pocrvenjeli su Mateo Fučkar u domaćim te Tomislav Sopjanac i trener Mario Tolo u gostujućim redovima.

U preostalom vremenu igrači Graničar Bušetine su pokušali doći do poravnanja rezultata, ali bez uspjeha. Kako se približavao posljednji sudački zvižduk, njihovi su napadi bili sve žešći, ali promjena nije bilo. Gosti su tako uzvratili za domaći poraz u jesenskom dijelu prvenstva, kada je momčad trenera Samuela Spudića slavila s 3:1.

-Čestitam dečkima na pobjedi i protivniku na fer i korektnoj igri. Nažalost, došlo je do jedne iskrice, kada sam ušao u teren da bih smirio igrače. U fer utakmici zasluženo smo došli do tri boda. Više sam zadovoljan rezultatom nego igrom. U kup susretu s Mladosti iz Čačinaca pokušat ćemo doći do nove pobjede – rezimirao je trener Podravca Mario Tolo.

-Vjetar nam je bio veliki protivnik. Dali smo sve od sebe. Čestitam ekipi Sopja na pobjedi, ovog puta su imali više sreće. Mi nismo iskoristili svoje šanse, dok smo iz tri prekida primili tri zgoditka. Pokušat ćemo u srijedu pobijediti na kup gostovanju u Gornjem Bazju – najavio je trener Graničar Bušetine Samuel Spudić.

Graničar Bušetina – Podravac Sopje 2:3

Igrač utakmice: Antonio Babec

(www.icv.hr, mš; foto: M. Šolc)