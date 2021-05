Jedete jaja svaki dan? Evo koliko ih smijete pojesti i kako mogu ugroziti vaše zdravlje

Nutricionisti iz Massachusettsa pratili su prehranu i životne navike 30 000 odraslih ljudi čak 31 godinu, prenosi msn.com, piše Večernji.

Otkrili su da su jaja jedan od glavnih krivaca za srčane bolesti i smrt. “Ovo istraživanje je sigurno jer se modeliranje prilagodilo čimbenicima kao što je kvaliteta prehrane”, rekla je koautorica istraživanja, Katherine Tucker, profesorica biomedicinskih i prehrambenih znanosti.”Čak i za ljude na zdravoj prehrani, štetni učinak većeg unosa jaja i kolesterol bili su konzistentni.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Naime, istraživači su otkrili da je svaki dodatnih 300 miligrama kolesterola koji se konzumira iznad početne vrijednosti od 300 miligrama dnevno povezan sa 17 posto većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i 18 posto većim rizikom od smrti. Trenutačne američke smjernice prehrane za Amerikance ne nude savjet o broju jaja koje bi pojedinci trebali pojesti svaki dan, ali preporučuje se ne više od 300 miligrama kolesterola. Jedno veliko jaje sadrži gotovo 200 miligrama kolesterola, otprilike jednaku količinu odreska dok ostala hrana koja sadrži visoku razinu kolesterola uključuje prerađeno meso, sir i mliječne proizvode s visokom masnoćom. “Nekoliko jaja tjedno je uredu s obzirom na to da imaju nutritivne beneficije za oči i zdravlje kostiju. Preporučujem izbjegavanje omlet od tri jaja svaki dan. Sve je u balansu”, kaže dr. Tucker. No, ako želite smanjiti razinu kolesterola i smanjiti rizik od srčanih bolesti i dijabetesa, razmislite o jedenju manje od sedam jaja tjedno, piše Eat this.

(vecernji.hr)