Kristina Horvat potvrdila status najjače powerlifterice: Doznajte rezultate 3. Pitomača opena u powerliftingu i bench pressu

U Centru za kulturu “Drago Britvić” (Kino dvorana) u Pitomači, u subotu i nedjelju, 29. i 30. svibnja, u organizaciji pitomačkog Powerlifting kluba Maksimum te u suradnji s Hrvatskim powerlifting savezom održan je 3. Pitomača open u powerliftingu i bench pressu.

U dva dana natjecao se ukupno 91 natjecatelj. Sve prisutne pozdravio je načelnik općine Željko Grgačić, a natjecateljima zaželio puno sreće i dobrih rezultata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Natjecatelji pitomačkog Maksimuma i Powerlifting kluba Virovitica postigli su odlične rezultate, a među njima se najviše istaknula Kristina Horvat koja je potvrdila status najjače powerlifterice. Kristina je podigla squat 155,5 kilograma, bench 108 kilograma, deadlift 177,5 kilograma i osvojila 1. mjesto u kategoriji do 76 kilograma te 1. mjesto u apsolutnom poretku svih žena.

POWERLIFTING

Powerlifting klub Maksimum Pitomača:

Lana Fičko do 63 kilograma – 1. mjesto (kadet)

Enola Šamu – bez plasmana

Patrik Štefanović do 93 kilograma – 4. mjesto (kadet)

Dario Zelembrz do 93 kilograma – 1. mjesto (junior) i 2. mjesto (apsolutno junior)

Powerlifting klub Virovitica

Paula Pažin kategorija do 69 kilograma – 1. mjesto (kadet)

Matea Bumba kategorija do 69 kilograma – 1. mjesto (junior)

Marija Enia Majetić kategorija do 57 kilograma – 1. mjesto (open)

Milena Đurđević kategorija do 69 kilograma – 1. mjesto (Master 1)

Filip Gregorić kategorija do 74 kilograma – bez plasmana (tehnička pogreška) (kadet)

Josip Zeba kategorija do 93 kilograma – 2. mjesto

BENCH PRESS

Powerlifting klub Maksimum Pitomača

Laura Botković do 84 kilograma – 1. mjesto (junior) i 2. mjesto (junior apsolutno)

Powerlifting klub Virovitica

Matea Bumba kategorija do 69 ilograma – 1. mjesto

Kristina Horvat kategorija do 76 kilograma – 1. mjesto (open)

Milena Đurđević kategorija do 69 kilograma – 1. mjesto (Master1)

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan, facebook, Maksimum, PLK Virovitica)