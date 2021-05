Nakon kiše, dolazi sunce: Vikend pred nama sunčaniji, stabilniji i topliji, no i dalje uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova

Očekivano i najavljivano pogoršanje vremena zahvatilo je i područje Virovitičko-podravske županije. Od srijede do danas u 8 sati pala je obilna kiša, između 30-50 mm. Na području Virovitice smo od srijede do danas u 8 sati “skupili” 34 mm, dok je od početka svibnja do danas na području Virovitičko-podravske županije palo između 60-90 mm kiše.

Višegodišnji mjesečni svibanjski prosjek oborina na području Virovitice je 80.1 mm.

Najkišovitiji svibanj smo imali 2014. godine kada je palo 216.9 mm oborine.

Najsušniji svibanj smo imali 1979. godine kada je palo „skromnih“ 5.8 mm oborine.

Tlak zraka polako raste. To znači da nas uskoro očekujemo postupan prestanak oborine i razvedravanje sa zapada i sjevera u poslijepodnevnim satima. Plitka dolina s oslabljenom hladnom frontom odmiče dalje na istok, a sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben.

Temperature zraka na području Virovitičko-podravske županije se kreću u 12 sati su se kretale od 8°C do 13°C. Tijekom dana će temperature zraka još malo rasti. Povremenu kišu očekujemo u satima pred nama još na istoku i jugu županije. U zapadnim predjelima županije kiša je prestala, a prestanak oborina tijekom poslijepodneva očekujemo na cijelom području županije. Možda ćemo na kratko uživati u sunčanim razdobljima ili zalasku sunca. Osobito zapadni i središnji predjeli županije.

Vikend pred nama sunčaniji, stabilniji i topliji.

Najviše sunčanog vremena očekujemo tijekom petka. Tijekom subote i nedjelje će uz više oblaka osobito sredinom dana te tijekom poslijepodneva postojati mogućnost za mjestimične kratkotrajne nestabilnosti. Jutarnje temperature zraka od 8°C do 14°C. Najviše dnevne od 20°C do 22°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova. Tijekom nedjelje u okretanju na sjeverne smjerove.

