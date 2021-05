Održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica: Josip Piskać ponovno izabran za predsjednika

U prostorima Općine Čađavica danas (petak) je održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica u novom sazivu. Sjednicu je otvorio Danijel Jozić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica. Zbog nespojivosti funkcije općinskog načelnika s vijećničkim mandatom, svoj mandat vijećnika u stanje mirovanja stavio je Mirko Rončević, a u vijeću ga je zamijenila Sandra Valpovac.

Nakon intoniranja hrvatske himne i odavanja počasti svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima minutom tišine, krenulo se u izbor Mandatne komisije, a izabrani Josip Piskać (predsjednik), Danijela Šimi (član) i Mario Car (član) su konstituirali da su nakon provedenih izbora 16. svibnja 2021. godine, podnesenih ostavki na mjesto vijećnika, mirovanja mandata i određivanjem njihovih zamjenika, vijećnici Općinskog vijeća Općine Čađavica: Josip Piskać, Marijo Pejić, Danijela Šimić, Mario Car, Zlato Uglješić i Sandra Valpovac (koalicija HDZ-HSLS), Damir Premec (Domovinski pokret), Branko Karamarković (HSS) i Katarina Beneta (SDP).

Uslijedila je prisega vijećnika, a novopredsjedavajući Josip Piskać je pročitao prisegu: “Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća Općine Čađavica obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog, socijalnog i svekolikog napretka Republike Hrvatske i Općine Čađavica, da ću se u obnašanju dužnosti člana pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Općine Čađavica i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske”, na što su vijećnici odgovorili “Prisežem”.

Pod trećom točkom Dnevnog reda bio je izbor Komisije za izbor i imenovanja, te su Marijo Pejić (predsjednik), Zlato Uglješić (član) i Katarina Beneta (član) podržali prijedlog da će novi-stari predsjednik Općinskog vijeća Općine Čađavica biti Josip Piskać, a njegov zamjenik Marijo Pejić.

Josip Piskać, izabrani predsjednik Općinskog vijeća Čađavice zahvalio se nazočnima na ukazanom povjerenju, te istaknuo da se nada kako će izabrani vijećnici zajedničkim radom dobro raditi, kao i svi do sada.

Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević osvrnuo se na konstituirajuću sjednicu te projekte koje će Općina provesti u novom mandatu.

– Nakon završenih lokalnih izbora došli smo i do konstituirajuće sjednice kada se konstituira Općinsko vijeće Općine Čađavica. Ja kao načelnik sam izabran u prvom krugu sa 63 i nešto posto glasova, tako da tu nema potrebe za neku primopredaju, jer mi je ovo peti uzastopni mandat. Vijeće je konstituirano i njega čine vijećnici, šest iz koalicije HDZ-HSLS, te po jedan iz stranaka Domovinski pokret, HSS i SDP. S obzirom da nam uskoro dolazi Dan općine, blagdan sv. Petar i Pavao, već za desetak dana ćemo održati prvu sjednicu vijeća kako bismo se adekvatno pripremili za obilježavanje. Što se tiče projekata u općini Čađavica, oni su već dosta puta spominjani zahvaljujući vama iz medija. Imamo dva velika projekta, a to su geotermalna elektrana te rasjekaonica i klaonica koje planiramo provesti u što ranijem roku, kao i dovršiti mrežu kanalizacije i vodoopskrbe, te izgraditi još jedan mjesni dom koji nam je ostao, jer su svi drugi završeni, a to je dom u Vraneševcima – rekao je načelnik Rončević te čestitao novom-starom predsjedniku Općinskog vijeća Piskaću i njegovom zamjeniku Pejiću na izboru, a ostalim vijećnicima poželio sreću u radu.

