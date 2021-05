Općina Suhopolje vlastitim sredstvima uredila dom u Borovi i Sportsko-rekreacijski centar, a gradi kuću oproštaja u Naudovcu i nogostup u Suhopolju

Općina Suhopolje uz uspješno povlačenje sredstava iz EU fondova, ulaže i znatna vlastita sredstva za realizaciju projekata koji su od iznimne važnosti za mještane. Tako je danas (petak) načelnik općine Siniša Horvat, u pratnji župana virovitičko-podravskog Igora Androvića, njegovog zamjenika Marija Klementa i županijskog pročelnika za gospodarstvo i poljoprivredu Bojana Mijoka, obišao četiri projekta koji se u potpunosti financiraju iz općinskog proračuna.

Jedan od njih je izgradnja kuće oproštaja u naselju Naudovac, projekt vrijedan 519.807 kuna.

– Općina kontinuirano ulaže napore kako financijski, tako i logistički u izgradnju i poboljšanje infrastrukture na svome području. Deficitarna zgrada u naselju Naudovac je sigurno kuća oproštaja, pa je općina započela s izgradnjom upravo takvog objekta na mjesnom groblju – rekao je načelnik općine Siniša Horvat.

Važan objekt u životu svakog mjesta je društveni dom, a onom u Borovi bila je nužna sanacija. Tako je Općina Suhopolje 179.918 kuna iz proračuna uložila u uređenje krovišta i postavljanje PVC stolarije, a sve kako bi boravak mještana u prostorijama doma bio što ugodniji.

Bila je ovo prilika da župan Igor Andrović i načelnik Siniša Horvat simbolično predaju ključeve Doma predsjedniku Mjesnog odbora Borova Draženu Tomljanoviću.

– Dom je izuzetno važan svim mještanima ovog kraja, kako za različite proslave poput svatova i krstitki, ali i brojne druge aktivnosti i događanja koja su nezaobilazan dio života. Zahvalio bih Općini Suhopolje na izdvojenim sredstvima za obnovu doma – rekao je Tomljanović.

Prema riječima načelnika Siniše Horvata, veliku pažnju posvećuju sigurnosti mještana, posebice djece, pa je Općina sredstva izdvojila i za izgradnju prijeko potrebnog nogostupa u Vinogradskoj ulici u Suhopolju. Riječ je o investiciji vrijednoj 288.378 kuna.

– Ulica sama po sebi broji mnogo kućanstava gdje obitavaju mlade obitelji s djecom i zbog velike frekventnosti, prometnosti same ceste ukazala se velika potreba da upravo najmlađim stanovnicima osiguramo sigurniji pristup centru samog naselja Suhopolje pa je shodno tome općina Suhopolje svojim sredstvima inicirala i započela izgradnju navedene dionice nogostupa – istaknuo je načelnik Horvat.

Znatna sredstva iz općinskog proračuna uložena su u sport, ono po čemu je općina Suhopolje nadaleko poznata. Uređen je Sportsko-rekreacijski centar, energetski je obnovljena zgrada uprave Nogometnog kluba Suhopolje, a uređeni su sportski i rekreacijski tereni. Riječ je o investiciji ukupno “teškoj” 1.866.712 kuna.

– U sljedećem razdoblju planiramo dodatne radove na povećanju sigurnosti stare tribine u postojećem kompleksu na kojoj je drvo dotrajalo i moramo u što kraćem roku obratiti pažnju na to. Dakako to je samo dio te cijele priče. Tu su još mnogobrojni projekti koje smo prijavili i koje ćemo prijavljivati poput eto ovih dana odobrene financijske pomoći za izgradnju novoga nogostupa u ulici Petra Preradovića, odnosno dovršetak postojećeg nogostupa, jer smo prijašnju godinu odradili jedan dio dionice, a zbog manjka sredstava nismo bili u mogućnosti završiti cjelokupan projekt do završetka ulice. Eto uz podršku Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uspjet ćemo cijelu tu priču završiti i u sljedećim danima očekujemo raspisivanje natječaja. Uz taj projekt imamo pregršt novih projekata koje očekujemo u bližoj budućnosti, pratimo sve natječaje i revno se javljamo na svaki od njih – naglasio je načelnik Horvat.

(www.icv.hr, ml)