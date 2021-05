OPREZ! Po gradu „operira“ prevarant: Uvjerljivom pričom o zaključanom automobilu od žrtava izvlači novac

Ako će vam ovih dana u trgovinu, kozmetički ili frizerski salon ući ili prići na ulici viši muškarac, tamne kose, u kasnim dvadesetima ili ranim tridesetima, s pričom da su mu novčanik i ključevi, kao i mobitel ostali u automobilu koji se zaključao, bez obzira koliko uvjerljiv bio – ne nasjedajte na vapaj i ne posuđujte mu novac!

On nije običan građanin u nevolji, već iskusan prevarant koji je nakon Zagreba i Sesveta s ovom uhodanom pričom stigao i na naše područje. Na račun dobrih ljudi dosad je dobro zaradio, budući da je svoje žrtve uspio uvjeriti da mu posude novac „samo da se snađe“, a potom im se nikad više nije javio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

U Virovitici je ušao u jednu trgovinu i ljubazno zamolio da mu netko posudi mobitel za poziv jer mu se automobil zaključao, a u njemu su ostali ključevi, novčanik i mobitel.

– Bio je vrlo pristojan i objašnjavao kako ima najnoviji Audi A6 koji mu se zaključao s ključevima i svime u njemu. Zvao je bratića u Slatinu da dođe po njega, no on se nije javljao. Pa je kroz priču natuknuo kako bi nazvao taksi da ga odveze, no nema novca kada je novčanik ostao u automobilu. Tada mu je jedna gospođa u trgovini ponudila da mu posudi novac, ali ga je zamolila da ju ne prevari. Na što ju je on uvjeravao da nije prevarant. Rekao joj je: “Pa pogledajte me kako izgledam, zar vam izgledam kao prevarant, pogledajte kako sam obučen” – priča nam naša sugovornica o događaju kojem je svjedočila.

Naime žena je prevarantu posudila 500 kuna, jer je toliko tražio za odlazak taksijem do Slatine, uz dogovor da će novac sutradan donijeti nazad u trgovinu, gdje će ga ona pokupiti. No, tu priča dobiva nastavak.

– Ta ga je gospođa srela istoga dana u blizini bolnice u Virovitici gdje na isti način, s istom pričom pokušava prevariti drugu osobu. Kada ga je prozvala i počela vikati na njega, on je počeo trčati i pobjegao – priča nam sugovornica.

Naime, kako ističe, muškarac ne djeluje napadno, ne traži novac već razgovorom potakne ljude da mu ga sami ponude kako bi pomogli.

Slično iskustvo na društvenim mrežama podijelile su žrtve prevaranta iz Zagreba s upozorenjem da je riječ o osobi koja s uhodanom pričom traži novac. Žrtve uglavnom nasjednu, pa ostanu bez par stotina kuna. Kako su objavili fotografije prevaranta, naša ga je sugovornica prepoznala i potvrdila da je riječ o istoj osobi.

Dok policija istražuje slučaj, apelira na građane da ne nasjedaju na ovakve varke i svaki slučaj odmah prijave na 112 ili 192.

(www.icv.hr)