Otvoren sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac: Novih 750 hektara površine koja će se natapati vodom iz rijeke Drave

Danas (četvrtak) kod crpne stanice nedaleko od Novog Graca otvoren je sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac. Riječ je o trećem projektu navodnjavanja na području Virovitičko-podravske županije, uz sustave Kapinci – Vaška i Đolta, a nalazi se na području općine Gradina, te manjim dijelom u općini Lukač.

Sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac projekt je Virovitičko-podravske županije koji je nastao uz podršku općina Gradine i Lukač, za što su dobivena europska sredstva u stopostotnom iznosu. Dio je to ugovora koji je potpisao župan virovitičko-podravski Igor Andrović prije četiri godine, a ukupna vrijednost sustava navodnjavanja Đolta i Novi Gradac je 55 milijuna kuna.

– Drago mi je da se na području naše općine nalazi ovaj sustav navodnjavanja. Riječ je o površini od 750 hektara koja će biti opskrbljena vodom iz rijeke Drave. Ovo je velik iskorak za naše poljoprivrednike da im omogućimo kvalitetniju, dohodovniju proizvodnju – rekao je načelnik općine Gradina Marko Ajček.

Čestitke na uspješno realiziranom projektu uputio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

– Uz potporu Ministarstva poljoprivrede i koordinaciju Virovitičko-podravske županije dobivamo moderne, javne sustave. Čestitke svima vama koji ste u tome sudjelovali. Prošle smo godine pustili u rad sustav Đolta, ovdje je novih 750 hektara dovršeno za Novi Gradec-Detkovac, Kapince-Vaška nadograđujemo s novih 568 hektara uz prethodno izrađenih 1260, tako dolazimo do ukupno 2750 hektara. Znam da niste tu stali, da se priprema nastavak Đolte, isto tako imamo i druge projekte u pripremi, više od 600 hektara novih navodnjavanih površina. Koristimo izdašna europska sredstva za razvoj navodnjavanja, 85 posto od ovih ulaganja, od 82 milijuna kuna dolaze iz sredstava ruralnog razvoja, 70 milijuna kuna su bespovratna EU sredstva, a 12 milijuna je Vlada RH. Obilujemo vodom prije svega na ovom mjestu našom rijekom Dravom i trebamo se zajednički iskoordinirati da napravimo više da poljoprivredna proizvodnja bude stabilnija i dohodovnija – rekao je Đuroković.

Otvorenju je nazočio i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.

– Čestitke Virovitičko-podravskoj županiji na realizaciji čak tri projekta ukupne vrijednosti preko 85 milijuna kn to je više od 10 posto ukupne alokacije za RH. Nastavit ćemo s ovim projektima, a pripremamo u okviru Ministarstva poljoprivrede da prihvatljivi troškovi i korisnici budu sami poljoprivrednici, da se mogu priključiti na ovaj sustav i da njihova oprema može biti prihvatljivi trošak. Dakle, baštinimo sve ove koristi koje EU obitelj pruža, a mi ih kroz nacionalna sredstva usmjeravamo prema razvoju poljoprivrede. Naravno da toga ne bi bilo da nemamo jake općine, jake županije koje predlažu. Imao sam čast i zadovoljstvo ovdje i raditi i od prvog dana je ova županija bila lider u projektima navodnjavanja i to će biti i nadalje. Na razini smo trenutno oko 2,5 posto navodnjavanih površina u RH, to je dakako još nedovoljno i moramo pogotovo za Slavoniju omogućiti još veće površine pod navodnjavanjem kako bi naša poljoprivredna proizvodnja bila sigurnija, ali i održiva i kako bi poljoprivrednicima omogućili siguran dohodak – rekao je Majdak.

Župan virovitičko-podravski Igor Andrović istaknuo je kako županija neće stati na ova tri sustava navodnjavanja.

– Puno je još projekata ispred nas i Đolta druga faza, Lukač se projektira, ideja nam je sustav navodnjavanja također prebaciti i na istok županije na općinu Crnac, Zdenci, Čađavica i ja vjerujem da će cijela županija kroz narednih nekoliko godina biti pod sustavima navodnjavanja, što će sigurno činiti naše poljoprivrednike konkurentnima na tržištu. Jednako tako, sustavi navodnjavanja trebali bi spriječiti katastrofalne štete koje smo imali od suša unazad nekoliko godina i naravno doprinijeti još većem i boljem prinosu po hektaru. Uskoro krećemo s projektiranjem sušionice povrća u Virovitici jedine takve u Hrvatskoj, u dogovoru smo i surađujemo s Podravkom. Sredstva smo dobili kroz projekt Slavonija i ja vjerujem da kad kroz godinu dana budemo imali građevinsku dozvolu da ćemo isto tako kroz EU sredstva naći mogućnost financiranja sušionice povrća koja će sigurno imati veliki utjecaj i na ove sustave navodnjavanja, na promjenu kultura i na poljoprivrednike koji su u obuhvatu sustava navodnjavanja – rekao je Andrović.

Otvorenju sustava navodnjavanja nazočili su i saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Antun Vujić, zamjenik župana virovitičko-podravskog Marijo Klement.

