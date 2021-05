PETI EPSO U OSIJEKU Najzahtjevnije natjecanje do sada: Više od tri tisuće testova na koronavirus bez pozitivnog slučaja

EPSO je svoja vrata u iznimno zahtjevnim korona okolnostima službeno otvorio u nedjelju 23. svibnja, a natjecanja se održavaju na već dokazanim lokacijama, obnovljenoj streljani “Pampas” i dvorani Gradski vrt.

Da se radi o najzahtjevnijem izdanju ikada održanom, ponovno u organizaciji Hrvatskog streljačkog saveza i GSD “Osijek 1784″, za medije je potvrdio direktor organizacije natjecanja Zoran Čelić.

– Brojke su ogromne. Sudjeluje 56 zemalja od kojih je 48 europskih, ukupno ima oko 2000 ljudi za koje se brine 200 članova organizacijskog odbora. U ovakvim okolnostima koronakrize organizacija je ekstremno zahtjevna, a bez akreditacija se niti ne može ući u dvorane. Što se tiče prostora ”pucaone”, osim strijelaca i trenera nikome nije dopušten ulazak. Ispred naših objekata tridesetak osoba se bavi brzim antigenskim testovima kako bi se održala sigurnost. Dovoljno je reći da je obavljeno više od tri tisuće testova i do sada bez pozitivnih slučajeva. Određenih tehničkih problema uvijek ima s obzirom na veličinu natjecanja, no sve rješavamo korak po korak i uglavnom su svi zadovoljni, pogotovo što smo se uopće prihvatili organizacije nakon što je streljaštvo godinu i pol dana bilo na čekanju – rekao je Čelić potvrdivši kako je EPSO posljednja velika provjera, ujedno stanica na kojoj se ovjeravaju kvote za Olimpijske igre.

– Osnovni set disciplina malokalibarskog oružja i letećih meta trebao je nositi deset kvota za OI, no prebacivanjem zračnog programa dobili smo još šest. U pitanju je dodatni mamac za sudionike i sve se za sada odvija i više nego dobro – zaključio je Čelić, dodajući kako hrvatski tim čini 60 strijelaca koji su postigli visoki plasman do sada i očekuje se možda jedna do dvije kvote hrvatske reprezentacije.

Natjecanja u Osijeku završavaju 6. lipnja, a rezultati su dostupni na stranicama Međunarodne streljačke federacije.

(www.icv.hr, tj)