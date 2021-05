PIONIRI Najzanimljiviji susret ovog vikenda odigrat će No Limit i Virovitica u kategoriji U-15: U izravnom dvoboju odlučuju o prvom mjestu

Najzanimljiviji susret ovog vikenda odigrat će nogometaši Nogometne akademije No Limit i Virovitica u kategoriji U-15, budući da je to jedini susret koji je preostao do kraja natjecanja, ali je ujedno i onaj koji će odlučiti o naslovu prvaka. Trenutno vodeća Virovitica ima dva boda prednosti nad nedjeljnjim protivnikom, ali u slučaju pobjede Akademci će u konačnici preuzeti vrh tablice.

Naslov prvaka na kraju sezone mogao bi osigurati i orahovački Papuk koji će u goste jedinom konkurentu, Virovitici. Taj susret odigrat će se danas od 19 sati, a u nastavku donosimo raspred i satnicu odigravanja svih utakmica.

PIONIRI U-9

Bratstvo – No Limit, nedjelja 30. svibnja od 10 sati (Virovitica)

PIONIRI U-13

Virovitica – Papuk, petak 28. svibnja od 19 sati (Virovitica)

Bilogora 1947. – Gradina, subota 29. svibnja od 11 sati (Špišić Bukovica)

Podgorje – Rezovac, subota 29. svibnja do 11 sati (Podgorje)

Graničar Bušetina – Munja, subota 29. svibnja od 11 sati (Okrugljača)

Mikleuš – Mladost (Čač), subota 29. svibnja od 11 sati (Mikleuš)

PIONIRI U-15

No Limit – Virovitica, nedjelja 30. svibnja od 13 sati (Virovitica)

