PIONIRI U izravnim dvobojima između Suhopolja i No Limita, odnosno No Limita i Virovitice, saznat ćemo tko osvaja prvo mjesto na kraju sezone

Kod natjecanja pionira poznato je jedino kako je Virovitica uzela prvo mjesto u uzrasta U-11, na tom su putu i nogometaši orahovačkog Papuka kojima u kategoriji do 13 godina starosti nedostaje samo jedan bod za potvrdu prvog mjesta, a najzanimljivije će biti kod najmlađih i najstarijih uzrasta pionira gdje se vode borbe između Suhopolja i No Limita, odnosno No Limita i Virovitice.

PIONIRI U-9

Mališani iz Suhopolja, trenutno vodeća momčad prvenstva, stigli su do nova tri boda uvjerljivom pobjedom nad Pitomačom rezultatom 5:0. Luka Huđ u subotnjem je susretu postigao dva pogotka, dok su po jedan dodali Andrej Bosanac, Rafael Radinović i Karlo Kojadin.

U stopu ih prate Akademci koji su također ostvarili novu sigurnu pobjedu. U dvoboju protiv Graničar Bušetine koji je završio rezultatom 7:1, četiri zgoditka upisao je Ivano Hajmaši, dok je jedan manje dodao Lovro Markotić. Jedini pogodak Graničar Bušetine na ovom susretu postigao je Jan Balogović.

Trenutno drugoplasirana Virovitica pobjedila je Bratstvo iz Gornjeg Bazja s 4:1. Gosti su poveli nakon tri minute igre golom Nine Bote, Petar Iličić postigao je prvi i treći gol za momčad Virovitice, dok su sigurnu pobjedu osigurali Ivano Jandrić i Jelena Mađarac.

Najsretniji su nakon proteklog vikenda mogli biti milanovački Sokoli koji su došli do prve pobjede sezone. Luka Mijok doveo ih je u prednost već u prvoj minuti utakmic, no s dva pogotka Karla Šikića Slatina je preokrenula rezultat. Milanovčani se nisu predavali i stižu do zaslužene pobjede i velikog slavlja. Gol za izjednačenje, odnosno svoj drugi na utakmici postigao je Mijok, dok je zgoditak za pobjedu postigao Karlo Šenkišek.

PIONIRI U-13

Nogometašima Papuka nedostaje svega jedan bod za potvrdu prvog mjesta. Proteklog su vikenda s laganih 3:0 ispratili trećeplasiranu čačinačku Mladost, a utakmica je bila riješena nakon nešto više od pola sata igre. Golove za domaću momčad postigli su Vito Jović, Jakov Lazić i Alen Jakočić.

Virovitica je s visokih 9:0 pobjedila osmoplasiranu Bilogoru 1947. iz Špišić Bukovice. Tri pogotka na susretu postigao je Noa Hudi, dva je upisao Gabriel Šešet, dok su jednom mrežu zatresli Dominik Tot, Gabrijel Iličić, Patrik Dumić i Matias Šarić.

U susretu sa 11 pogodaka Munja je na domaćem terenu slavila protiv Mikleuša. Prvi dio završen je sa šest pogodaka u mreži gostiju, ”hat-trick” je ostvario Šimun Jović, dok su mu se sa jednim golom priključili Teo Filipović, Luka Čapo i Leonard Lončarević. Igrač koji je zatvorio prvi dio utakmice otvorio je i nastavak. Lončarević se u strijelce upisao i u 32. minuti, na 8:0 povisio je Šimun Filipović, dok je za 9:0 pogodio Petar Grgurić. Mateo Adam postigao je počasni pogodak za goste, a susret je zaključio Mateo Horvatić.

Graničar Bušetina, koja trenutno zauzima četvrto mjesto, pobjedila je Rezovac na domaćem terenu. Posebno je raspoložen bio Mateo Jagić koji je postigao četiri pogotka, od čega tri u prvom poluvremenu, dok su se u strijelce za domaćine upisali i Siniša Martinušić te Ivan Blažević. Golove za Rezovac zabili su Emanuel Malečić i Roberto Lukas Sokolović.

Posljednji susret 16. kola pripao je Gradini koja je dočekala Podgorje. Golovima Stjepana Modrića i Tristana Horvata domaća momčad povela je 2:0, a prije kraja prvog poluvremena rezultat je smanjio Mateo Zver. Kako se odigrao prvi dio, odigran je i nastavak utakmice. Dva pogotka prednosti Gradini je osigurao već spomenuti dvojac Modrić-Hrovat, dok je Zver postavio konačnih 4:2.

(www.icv.hr, mra)