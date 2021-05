Plenković najavio zabranu rada nedjeljom i oslobađanje malih tvrtki od plaćanja HGK

Premijer Andrej Plenković danas je nakon sastanka s vladajućom koalicijom najavio zabranu rada nedjeljom, osim 16 nedjelja u godini, piše Večernji.hr.

– Uzeli bi u obzir turističku sezonu. Moramo još napraviti konzultacije i ubrzo bi se ta tema stavila na dnevni red – kazao je Plenković.

Kazao je i da su raspravili mogućnosti pomoći pojedinim sektorima koji su se našli u poteškoćama zbog pandemije covida-19 te su odlučili da se donese program mjera za sektore poput povremenog prijevoza, brodarskog, organizacije događaja i za turističke agencije.

– Išlo bi se s određenim programom mjera financijskog karaktera, koji bi im omogućio da se pripreme za turističku sezonu i normalizaciju aktivnosti – izjavio je Plenković.

– Što se tiče Hrvatske gospodarske komore, manji subjekti unutar HGK bili bi oslobođeni plaćanja propisane članarine od 42 kune, pri čemu bi došlo do smanjenja prihoda od 60-ak milijuna kuna. Taj prihod bi se nadomjestio ili aktivnostima i uslugama koje pruža HGK ili sredstvima pak pojedinih državnih resora, no to bi značilo i racionalizaciju broja zaposlenih u HGK – najavio je.

(vecernji.hr)