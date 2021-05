Prvenstvo Hrvatske u karateu: Nikola Gondi osvojio srebro, a Maja Kozlinger broncu

Proteklog vikenda u Samoboru je održano Prvenstvo Hrvatske u karateu. Iz Karate kluba Virovitica u subotu su na prvenstvu nastupili Chris Malčec, Nikola Gondi, Domagoj Kesak, Lucija Knežević i Mihael Štefović.

Chirs Malčec je u kadetskom uzrastu do 63 kilograma pobijedio u prvoj borbi i sigurno ušao u drugu borbu u kojoj je do 15 sekundi prije kraja vodio 4:0, no kako se borba bližila kraju bio je to prevelik pritisak za Chrisa te je zadnjih 15 sekundi dozvolio suparniku da preokrene rezultat na 5:4 pa je izgubio borbu i pravo daljnjeg nastupa.

Nakon njega, Lucija Knežević je u kategoriji juniorki do 54 kilograma ušla u prvu borbu vrlo agresivno i pobijedila. U drugoj borbi također je bila vrlo dobra i borbena, no nažalost ipak je izgubila. S obzirom da je odležala bolesna u izolaciji samo desetak dana prije PH, što je ostavilo velik trag na njezinoj kondiciji i spremnosti, nema razloga za nezadovoljstvo.

Popodne, u kadetskoj kategoriji +70 kg, nastupili su Nikola Gondi i Domagoj Kesak. Domagoj nije bio dovoljno brz da bi mogao parirati suparniku od kojeg je izgubio, dok je Nikola radio dobro i sigurno, čak previše ziheraški pa tako pobjeđuje sve do finalne borbe. U finalnoj borbi nedostajalo mu je više agresivnosti te završava meč neriješenim rezultatom. Suci su izjašnjavanjem proglasili pobjednika, a to je bio karatist iz KK Hrvatski Dragovoljac, dok je Nikola je osvojio drugo mjesto.

-Svakako moramo biti zadovoljni ovim Nikolinim uspjehom, obzirom da je Nikola na ovom Prvenstvu Hrvatske ušao u veću težinsku kategoriju – poručili su iz Karate kluba Virovitica.

Posljednji je nastupio Mihael Štefović u juniorskom uzrastu do 61 kilogram. Mihael je jedan od boljih boraca u svojoj kategoriji, što je dokazao i vodeći do samog kraja borbe za treće mjesto. Na samom završetku je popustio uslijed prevelikog pritiska, zbog čega je došlo do blokade refleksa te je ostao bez bronce.

Drugog dana su nastupili u juniorskom uzrastu Maja Kozlinger i Roko Piljek. U kategoriji do 68 kilogram, Roko Piljek, kojemu je ovo bio prvi nastup na jednom službenom natjecanju, pokazao je da se u borbama može nositi i s onima koji su mnogo duže u karate sportu. U borbenom meču na kraju je izgubio s jednim poenom razlike, što budi nadu u još bolju budućnost.

Maja Kozlinger u kategoriji U-21 do 61 kilogram, usprkos prelasku u višu težinsku kategoriju, nakon tijesno izgubljenog meča, u repesažnim mečevima na kraju se izborila za treće mjesto.

Karate klub Virovitica još jednom je pokazao, da je među vodećim klubovima u Republici Hrvatskoj.

(www.icv.hr, mš)