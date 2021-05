Prvorazredna turistička destinacija: Otvoren je Centar za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju

Virovitičko-podravska županija, dobila je još jednu prvorazrednu turističko – smještajnu destinaciju. Vrata je otvorio Centar za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju. Do prije nekoliko godina, suhopoljski dvorac bio je ruševina, no europskim, te sredstvima Virovitičko-podravske županije, obnovljen je i u petak – službeno otvoren.

Obnova je koštala gotovo 42 milijuna kuna. Uslijedila je i rekonstrukcija perivoja, za dodatnih 4,9 milijuna kuna. Stvoren je tako Centar za posjetitelje – Dvorac Janković Suhopolje s 15 soba, 5D kinom kakvog nema od Osijeka do Zagreba, a zaposleno je i sedmero osoba. Dvorac je to koji nudi spoj povijesne i kulturne baštine s najmodernijom tehnologijom. Tu je interaktivni prikaz povijesti obitelji Janković, ali i pregled turističkih, kulturnih sadržaja Virovitičko-podravske županije, kao i prikaz Plemićke rute, koja na jednom mjestu okuplja i nudi sve najbolje iz Virovitičko-podravske županije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

– Sve posjetitelje pozivamo da dođu ovdje, gdje mogu doživjeti pravu posjetiteljsku povijesnu priču, upoznati Jankoviće i njihovu prošlost, upoznati Suhopolje i tako steći dojam o vrijednosti i važnosti ovoga dvorca. Osim posjetiteljske priče koju nudimo kroz multimedijalni i tekstualni sadržaj, ovdje imamo i 15 dvokrevetnih soba visoke kategorije s četiri zvjezdice s uslugom doručka u našem restoranu. Imamo logo-bar s prekrasnom terasom, koji izlazi u dvorište samoga dvorca. Tu je i suvenirnica, konferencijska dvorana, kreativni laboratorij za naše klince, gdje mogu istraživati priče o samom grofu. Nudimo i najam brdskih i električnih bicikala. Također u podnožju samoga dvorca imamo i 5D kino za dogovorene projekcije. Dvorac Janković, okružuje prekrasan perivoj koji je spomenik parkovne arhitekture. On je također obnovljen u zasebnom projektu. Kroz sami perivoj koji se proteže na 7 hektara, protežu se lijepe pješačke staze, te naravno, za sve naše posjetitelje, osim toga što upućujemo da borave u našem dvorcu, upućujemo i na ovaj vanjski dio prirode koja je uistinu prekrasna. I prije no što smo ga otvorili, već imamo popunjen dio smještajnih kapaciteta rezervacijama, što nas uistinu veseli jer smatramo da svi ovi zidovi uistinu nemaju smisla ako ovdje neće biti ljudi. Sve sobe su nazvane po određenim povijesnim ličnostima koje se protežu i kroz priču dvorca, ali i cijele Virovitičko-podravske županije – istaknula je voditeljica Centra za posjetitelje Dvorac Janković, Sanja Sudar.

Uz virovitičko-podravskog župana, Igora Androvića, njegovog zamjenika Marija Klementa, gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina, povjerenika Vlade RH za Grad Orahovicu Saše Ristera, bio je tu i načelnik općine Suhopolje Siniša Horvat, kao i načelnik općine Sopje Berislav Androš, član Uprave Hrvatskih šuma Igor Fazekaš…

– S osmjehom na licu, možemo reći – dobro došli u Dvorac Janković u Suhopolju i Virovitičko-podravsku županiju. U budućnosti, ovdje, očekujemo mnoštvo posjetitelja, kako onih koji žele uživati u prirodi, tako i onih koji će ovdje boraviti u sportsko rekreativne svrhe. Naime, u Dvorcu Janković će imati vrhunski smještaj, a stadion u Suhopolju, sa sportskim kompleksom, nudi im sjajne uvjete za treniranje – između ostalog je kazao načelnik općine Suhopolje Siniša Horvat.

Centar za posjetitelje – Dvorac Janković u Suhopolju, danas je jedan od četiri projekta na području Virovitičko-podravske županije kroz koje se starim dvorcima i kurijama putem EU fondova udahnuo novi život. Tu je Kurija Janković u Kapela Dvoru koja je heritage hotel s četiri zvjezdice, ljetnikovac Grofa Draškovića u Noskovačkoj Dubravi koji je postao Dravska priča. Dvorac Pejačević u Virovitici, prošle je godine, za svoj muzejski postav „Drveno doba“, dobio nagradu za najbolji „muzejski postav“. Sad se tom uglednom društvu, priključio i obnovljeni Dvorac Janković u Suhopolju, a u budućnosti će se obnoviti još jedan Dvorac Janković u Cabuni, koji će postati Centar za kulturu zdravlja.

– Kao što je obnovljeni Dvorac Pejačević promijenio vizuru grada Virovitice i Dvorac Janković u Suhopolju, promijenio je vizuru Suhopolja. Očekujemo u budućnosti, kako će on doprinijeti razvoju turizma ove općine, ali i Virovitičko-podravske županije. U budućnosti ćemo u Cabuni obnoviti još jedan Dvorac Janković, koji će postati Centar za kulturu zdravlja. To će biti četvrti obnovljeni dvorac, u krugu od 20 kilometara. Tome treba pridodati i obnovljenu rodnu kuću Petra Preradovića u Grabrovnici, obnovljen ljetnikovac grofa Draškovića u Noskovačkoj Dubravi, našu Dravsku priču. Imamo i dva područja, koja su pod zaštitom UNESCO-a, Park prirode Papuk i zaštićeno područje Mura-Drava-Dunav. Uzevši sve to u obzir, Virovitičko-podravska županija kao takva, kao spoj Slavonije – Podravine, mjesto gdje se čuje i kaj i što, ima veliki potencijal za razvoj kontinentalnog turizma. Vjerujem da će Virovitičko-podravska županija, u budućnosti, biti točka razvoja kontinentalnog dijela turističke Hrvatske – kazao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Putnicima namjernicima, suhopoljske sobe s četiri zvjezdice su na raspolaganju svakog dana od 0 – 24 sata. Istodobno, caffe bar s terasom u dvorištu dvorca i suvenirnica rade od ponedjeljka do subote od 7,00 do 23,00, a nedjeljom i praznicima od 8,00 do 23,00 sata. Na raspolaganju je i konferencijska dvorana, a postoji i mogućnost najma brdskih i električnih bicikala. Projekcije u 5D kinu prikazuju se po dogovoru.

Centar za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju je projekt Virovitičko-podravske županije koji se provodio s partnerima, VIDRA-om Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije, Gradskim muzejom Virovitica i Općinom Suhopolje. 3LHD-a interdisciplinarni arhitektonski ured je autor arhitektonskog projekta obnove.

(www.icv.hr, vpz.hr)