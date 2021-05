Rješenje problema komaraca kroz prekograničnu suradnju: U klopke koje oponašaju ljudski dah i miris, može se uhvatiti 30.000 komaraca u 12-satnom razdoblju

U cilju brzog otkrivanja bolesti koje prenose komarci, poboljšanje nadzora i kontrole komaraca, kao i njihovog suzbijanja ekološki prihvatljivim metodama u prekograničnom području Hrvatske i Srbije osmišljen je poseban projekt pod nazivom MOS-Cross 2 – “Mosquito control in cross-border area 2”, vrijedan 960.000 eura.

Nositelj i vodeći partner projekta je Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ, a ostali partneri su Zavod za javno zdravlje Sombor, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Fond za europske poslove Autonomne Pokrajine Vojvodine i Institut za javno zdravlje Vojvodine.

Stoga je jučer (petak) u dvorani Vikarijata u Osijeku održana Otvarajuća konferencija projekta, a uz predstavnike projektnih partnera skupu su nazočili župan Ivan Anušić i ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak.

Prema riječima voditeljice projekta Magdalene Sikora iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ, provedbom projekta MOS-Cross 2 nastavlja se dobra partnerska suradnja i aktivnosti započete prvim pozivom prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija.

– Pokušavamo na ekološki prihvatljiv način djelovati u smjeru suzbijanja komaraca i to je prva takva metoda koja će se koristiti na našem području. Radi se o svijetlećim panoima za suzbijanje komaraca koji će privlačiti komarce na način da će oponašati ljudski dah i miris. Komarci će biti privučeni u tu klopku i ostati zarobljeni, a naša predviđanja su da će klopke moći privući do 30.000 komaraca u 12-satnom razdoblju. Literaturni podaci govore da ta klopka ima atraktivnost u radijusu od 2,5 kilometara, a tijekom projekta imat ćemo 10 klopki na području županije, odnosno 50 na razini projekta. Inače, to je patent Svjetske zdravstvene organizacije koji je izumljen tijekom epidemije Zika virusa. Ove godine testirat ćemo atraktivnost klopki, a iduće sezone postavit ćemo ih na 10 lokacija koje ćemo koristiti i nakon projekta, a moći će se replicirati i u drugim gradovima – istaknula je Sikora.

Župan Ivan Anušić naglasio je da su komarci goruća tema godinama, te da kao župan traži trajno rješenje.

– Iako nemamo zakonsku obvezu sufinanciranja borbe protiv komaraca, prije dvije godine zatražiti smo pomoć Vlade RH. Uključio sam se tada kao župan, a Županija je osigurala 3,5 milijuna kuna te smo podigli avione što nije učinjeno dugo vremena. Uspjeli smo suzbiti najezdu te sam pozvao sve načelnike i gradonačelnike da se uključe u rješavanje ovog problema. Međutim, od nekoliko čelnika gradova i općina dobio sam nezainteresirane odgovore, bez želje da zajednički sudjelujemo u pronalasku izlaza iz ove situacije. Ipak, kao Županija želimo se baviti ovom problematikom jer komarci ne poznaju granice između grada i općine, a upravo je ova konferencija jedan od koraka prema rješenju tog problema. Nakon ovih izbora, ako budem u prilici, planiram ponoviti ovu inicijativu bez skrivanja onih koji se ne žele boriti s ovom pošasti. Ako ne postoji volja da općine i gradovi kao jedinice lokalne samouprave kojima je zakonski određena odgovornost borbe protiv komaraca, rješavaju taj problem, onda to trebaju javno reći. Komarci su problem, ne samo u javnozdravstvenom i gospodarskom smislu već i za cjelokupan život na istoku Hrvatske zbog čega je nevjerojatno da se ne možemo dogovoriti i doći do jedinstvenog stava. Ponavljam, Županija će ovo pitanje rješavati s općinama i gradovima koji su spremni na suradnju – poručio je župan Anušić.

– Komarci su već godinama javnozdravstveni problem grada Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije. Vidljivi su određeni pomaci u kontroli najezde komaraca od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ za što su uspjeli povući i sredstva iz fondova Europske unije koja između ostaloga i služe za pomoć u rješavanju problema ove vrste. U prekograničnom programu Hrvatska-Srbija planirana su i nova, izdašnija sredstva za međusobnu suradnju te će se tu naći prostor za nastavak realizacije ovakvih projekata. Očekujem da će Nastavni zavod OBŽ-a, ali i Institut za javno zdravlje Vojvodine pronaći nove modele za kvalitetnije suzbijanje najezde. Na tom tragu razgovaramo o mogućnostima kupnje aviona za tretiranje komaraca u razdoblju kad najviše prijete – rekla je ministrica Tramišak.

