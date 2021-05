STIŽE KLIMATOLOŠKO LJETO Imamo dobre vijesti: Evo kakvo nas vrijeme i temperature čekaju ovoga tjedna

Nakon hladnijeg i nestabilnijeg vremenskog perioda, na vidiku je topliji i stabilniji period. Sutra, 1. lipnja ulazimo u najtopliji dio godine, pred nama je klimatološko ljeto, no astronomski i kalendarski u ljeto ulazimo 21. lipnja 2021. godine u 04:21 sati.

Tijekom lipnja smo na području Virovitice mjerili i najviše temperature zraka. Evo nekih klimatoloških podataka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Lipanjski temperaturni maksimum od „paklenih“ 39,2°C izmjeren 27. lipnja 1965. godine.

Lipanjski temperaturni minimum 0,9°C izmjeren 02. lipnja 1977. godine.

Najkišovitiji lipanj smo imali 2010. godine. 242,4 mm oborine.

Najsušniji lipanj 2015. godine i „skromnih“ 35 mm oborine.

Klimatološki lipanjski prosjek oborina je 96,8 mm.

Tijekom lipanj se pojavljuju i tople ili tropske noći. U prosjeku 4. Što bi značili da temperatura zraka tijekom 24h nije niža od 20°C.

Vremenska prognoza do kraja tjedna

Pred nama je stabilniji, sunčaniji i topliji vremenski period. Ne vruć, nego topao. Temperature zraka i vremenski uvjeti u potpunosti će odgovarati dobu godine. Ipak uz više oblaka sredinom dana te tijekom poslijepodneva ne smije se isključiti mogućnost za gdje koji kratkotrajni pljusak. Ali generalno gledajući vrijeme će biti toplije, sunčanije i stabilnije u odnosu na dane iza nas.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 10°C do 15°C. Najviše dnevne od 20°C do 27°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren, pretežno južnih smjerova. UV – indeks visok i vrlo visok. Vrući dani ili „tridesetice“ sve su izglednije do sredine lipnja.

(www.icv.hr, kp)