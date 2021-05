Suhopolje demoliralo nemoćni Predavac: Sertić predvodio ekipu do uvjerljive pobjede, gostima nije pomogao niti igrač više

Kada bi današnji susret 22. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica između Suhopolja i Dinama iz Predavca trebali opisati u samo jednoj riječi, rekli bi da je utakmica bila nevjerojatna, ali i to je premalo naspram svega onoga što smo danas vidjeli. Sadržajno od prve do posljednje minute, lijepih poteza i golova kao u priči, brojne uigrane akcije, borba za prevlast na terenu, a da bi sve bilo potpuno, nedostajali su samo gledatelji. No, skratit ćemo uvodnu priču i fokusirati se na ono najbitnije. Pokušat ćemo vam na najbolji mogući način približiti barem dio onoga što smo danas gledali, jer akteri cijele ove priče to i zaslužuju.

Sve je počelo slobodnim udarcem Marka Sertića. Njegov opasni prizemni udarac obranom je zaustavio vratar gostiju i odbio loptu u korner. Da mu to i nije bila najbolja opcija vidjeli smo svega nekoliko trenutaka kasnije. Sertić šalje loptu u peterac, a najviši u skoku bio je Alen Hodak koji poentira za prednost domaćina 1:0. Igrala se tek 6. minuta susreta.

Prebacit ćemo se sve do 20. minute. Da izdvajamo baš svaku imalo opasnu situaciju ovaj tekst bi bio završen sutra, tako da ćemo spomenuti novi udarac Sertića iz slobodnog udarca kojega je sjajnom reakcijom ukrotio Marko Taritaš.

Da ne zaboravimo, i gosti su nešto pokušali u uvodnim minutama, ali umjesto udarca u pravo vrijeme uvijek se napravio onaj dodir više koji je upropastio obećavajuću situaciju.

27. minuta utakmice. Još jednom glavnu ulogu ima Sertić koji je pobjegao domaćoj obrani i iznudio kazneni udarac. Sam je namjestio loptu na bijelu točku i “zavukao” ju ispod grede za 2:0.

Sve je u domaćim redovima izgledalo i više nego dobro, a onda malu nepažnju u 29. minuti koristi Borna Senjan i smanjuje na 2:1. Već dvije minute kasnije stvari su vraćene na početak. Nakon jedne lopte u srce šesnaesterca “žuto – zelenih” situaciju koristi Tomislav Varat i upućuje lagani udarac. Izgledalo je kako će Solar još jednom upisati laganu obranu, no ovoga puta lopta je prošla vrataru domaćih kroz noge i otkotrljala se iza linije gola.

Pokazali su Suhopoljčani da sve ono prije drugog primljenog pogotka nije bilo slučajno. Toni Hudoletnjak poslao je domaću obranu u prazno, upućuje povratnu loptu do Slavka Jagarinca koji precizno pogađa za novu prednost Grofova. Bilo je to “sve” u prvih 45 minuta.

Dvije ozbiljnije situacije na otvaranju drugog dijela stvorili su Sertić i Kirin, ali pogodaka nije bilo do 64. minute. Jedan ubačaj s poludistance preletio je na drugi kraj šesnaesterca, Sertić neometano skače i šalje loptu prema golu, a stoper gostiju Mate Perčec elegantno prebacuje svog vratara za prednost od 4:2.

Pokušavali su gosti svim silama dostići prednost Suhopolja, no ništa im nije uspijevalo. U svoj nemoći kreću s provokacijama na koju su, na žalost, domaći igrači “nasjeli”. Nakon gužve koja se stvorila na sredini terena Franjo Farkaš zbog izravnog crvenog kartona morao je ranije pod tuš. Slobodno se može reći, velika pogreška glavnog suca utakmice Ivana Molvarca.

Gostima niti igrač više nije bio dovoljan da bi stvorili bilo što vrijedno spomena, a domaćim nogometašima čovjek manje nije predstavljao nikakvu prepreku za postizanje dva nova pogotka. Susret je s dva pogotka zatvorio Eric Augusto Akassou u 80. i 85. minuti.

Tomislav Filipović imao je tako nebrojeno razloga za zadovoljstvo.

– Kada se pobijedi s ovakvom razlikom jedna ekipa kao što je Dinamo, to može značiti ili da smo dobra ekipa, ili da smo dobro odigrali. Smatram da smo u ovoj utakmici demonstrirali i jedno i drugo. Iz susreta u susret pokazujemo da vrijedimo više nego li to misle neki drugi, ne uzvisujemo se u pobjedama, ne ponizujemo se u porazima. Šutimo i radimo. Rekli smo sami sebi da je to jedini način, da će doći i naših pet minuta, i evo, došlo je – izjavio je.

Suhopolje je tako upisalo nova tri boda i još uvijek stoji na svega dva poraza na domaćem terenu. U idućem susretu očekuje ih gostovanje u Grubišnom Polju, dok će ovoga tjedna odraditi i kup utakmicu. Nešto više o tim utakmicama reći ćemo u danima koji slijede.

(www.icv.hr, mra)