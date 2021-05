SUHOPOLJE NA NOGE BILOGORI ’91. Filipovićeva momčad u susret ulazi rasterećena, domaćini “pušu za vrat” vodećem Ferdinandovcu i traže nova tri boda

Nogometaši Suhopolja nakon odlične predstave u proteklom susretu, ovog vikenda u sklopu 23. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica gostuju kod pretendenta na naslov prvaka, drugoplasirane Bilogore ’91. iz Grubišnog Polja. Bodovni zaostatak za trenutno vodećim Ferdinandovcem iznosi četiri boda, uz utakmicu manje, tako da natjecanje nije niti približno završeno, pogotovo iz razloga što je do kraja sezone ostalo, za neke osam, a za neke sedam utakmica.

No sve to ne zanima trenera-igrača Suhopolja Tomislava Filipovića čija momčad u posljednje vrijeme igra vrlo dobar nogomet. Dogodi se tu i tamo poneka “rupa” u igri, ali i to je sastavni dio svakog sporta. Jedna takva “lošija” predstava gledala se protekle srijede u kup susretu protiv Rezovca u kojoj su u daljnju fazu prošli tek nakon izvođenja jedanaesteraca, no svi znamo da je pobjeda u takvim eliminacijskim utakmicama jedino što se gleda, bez obzira riješi li se susret u 90 minuta ili naknadno.

Kako nam je i priznao nakon prošlotjednog susreta, koji je zaista odrađen na jednoj visokoj razini, u ovo kolo ulaze rasterećeni.

– Ponovo ću reći, prema svima se odnosimo pošteno, ne bojimo se i putujemo u Grubišno Polje odigrati jednu čvrstu, mušku utakmicu i ostvariti dobar rezultat. Pokazali smo im već jednom da ih možemo pobijediti kada smo slavili na domaćem terenu, no svaka utakmica je zasebna i može se razviti u svim smjerovima tako da je nezahvalno bilo što najavljivati. U sportu uvijek treba i malo sreće, ona neće sama doći, već ju je potrebno isprovocirati. Mi ćemo pokušati napraviti upravo to – najavio je Filipović.

U sastavu Bilogore igraju i dva predstavnika iz Virovitičko – podravske županije, tako da nam je to bila idealna prilika osjetiti kako diše protivnička momčad i vidjeti kako oni gledaju na sutrašnji susret. Jednog od njih, Tomislava Blaževića, u sutrašnjem susretu neće biti budući da odrađuje suspenziju zbog tri žuta kartona, no zato za sastav konkurira Sandi Kovač, bivši stoper virovitičkog trećeligaša.

– Igramo kod kuće i moramo osvojiti tri boda kako god znamo. Još smo uvijek u igri za naslov prvaka, Ferdinandovac nam bježi svega četiri boda, a pred nama je još dosta kola. Velika je šteta što u sastavu neće biti Tomislava Blaževića, ali imamo dovoljnu širinu na klupi i odlične igrače koji mogu pokriti njegovu poziciju. Iako smatram da smo nešto kvalitetnija momčad od Suhopolja, oni su dosta puta pokazali kako znaju igrati i kako mogu pobijediti baš svakoga. U svakom slučaju respektiramo ih, nećemo ih podcijeniti, a nama preostaje pokazati ono što znamo i osvojiti bodove, jer, kako kažem, bitka za naslov prvaka još uvijek nije završena – rekao je Sandi.

Očekuje nas tako nastavak zanimljivog natjecanja i u 4. ligi Bjelovar-Koprivnica-Virovitica, a hoće li Grofovi uspjeti pokvariti planove domaćeg stratega, saznat ćemo nakon susreta 23. kola.

Susret između Bilogore ’91. i Suhopolja na rasporedu je od 17 sati.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Šolc)