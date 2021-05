U hali Viroexpa sutra počinje „masovno cijepljenje“ protiv koronavirusa, doznajte najvažnije informacije

Od ponedjeljka 3. svibnja počinje “masovno cijepljenje” protiv korona virusa za područje Virovitičko-podravske županije. Cijepljenje će se obavljati u hali Viroexpa u Virovitici, a tim povodom su članovi Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije, u nedjelju, uz načelnika Marija Klementa, obišli navedenu lokaciju.

– Cijepit će se svi oni koji su se predbilježili za cijepljenje kod svojih liječnika opće medicine. Oni su kod njih dobili termin za cijepljenje, dan, sat i minutu, te u zakazanom vremenu trebaju doći na cijepljenje. Molimo da se toga pridržavaju, kako se ne bi stvarali bespotrebne gužve – kazao nam je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ i član Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije dr. Miroslav Venus.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Na području Virovitičko-podravske županije, obavljat će se i „drive in“ cijepljenje.

– To ćemo raditi prvi u Hrvatskoj. Naime, kako bi izašli u susret ljudima koji su možda malo teže pokretni, ali i kako bi se dodatno držali epidemiološkim mjera, uvodimo i tzv. „drive in“ cijepljenje koje će se obavljati ispod nadstrešnice hale Viroexpa. Oni koji žele, mogu doći pješice u halu Viroexpo, a oni koji to žele obaviti „drive in“ sistemom, u svom će automobilu primiti dozu cjepiva, a da ne moraju izaći iz vozila. Naravno, i to treba biti u dogovoreno vrijeme koje su dobili od svojih liječnika. Svatko tko želi doći autom i cijepiti se kroz “drive in”, apsolutno je dobrodošao.

Nakon cijepljenja važno je 15 minuta pričekati kako bi se utvrdilo da nema nikakvih nuspojava.

– Nakon cijepljenja, bez obzira bilo to pješice ili „drive in“, obveza je svakoga da ostane 15 minuta zbog eventualnih nuspojava, na za to predviđenim mjestima, kako za one koji su došli pješice, tako za one koji će se cijepiti u „drive in“. Kako se ne bi stvarale gužve i kako bi sve bilo brzo i prohodno, ulaz je od strane Ulice Matije Gupca, a izlaz cestom prema Vegeški.

Kakav je raspored cijepljenja?

– U ponedjeljak startamo u 9,00 sati i cijepit ćemo dok ne završimo, a predviđeno je do 14,00 sati. Od utorka, kada nam dolaze veće doze cjepiva, cijepit ćemo u dvije smjene, od 8,00 do 14,00, te od 14,00 do 20,00 sati. Cijepit ćemo sve dok imamo cjepiva i dok ima zainteresiranih. Svatko tko je zainteresiran neka se javi svom izabranom liječniku za raspored cijepljenja. Ako netko nema liječnika, tada se treba javiti na pozivni centar Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a informacije su dostupne na internet stranici www.zzjzvpz.hr odnosno Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije. Počet ćemo cijepiti s Pfizer cjepivom, a uz njega dobivamo i Modernu i Astra Zenecu i Johnson&Johnson. Cijepit ćemo sa svim cjepivima. Pritom, moramo paziti na osobe koje su već dobile prvu dozu, jer one moraju dobiti i drugu dozu istim cjepivom. Te osobe moraju znati čije cjepivo su primile, a pritom trebaju ponesti svoj kartončić na kojem su upisani podaci od prvog cijepljenja. Osim toga, neka svakako sa sobom imaju neku od identifikacijskih isprava, te OIB – zaključio je dr. Miroslav Venus. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)