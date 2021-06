U Virovitičko-podravskoj županiji obilježen Svjetski dan nepušenja: Građani su se mogli educirati o štetnostima duhanskih proizvoda i benefitima koje prestanak pušenja donosi

U Virovitičko-podravskoj županiji i ove je godine obilježen Svjetski dan nepušenja koji se u svijetu obilježava 31. svibnja. Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije uz podršku Povjerenstva za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije organizirao je stoga prigodne aktivnosti u okviru javnozdravstvene akcije pod nazivom “Udahni život zdravim plućima”.

Tako je danas u Virovitici na Trgu bana Josipa Jelačića bio postavljen štand na kojemu su predstavnici Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja i Djelatnosti javnog zdravstva Zavoda za javno zdravstvo ”Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije zainteresiranim građanima objašnjavali rizike pušenja i prednosti nepušenja za zdravlje, a tom su prigodom podijeljeni i edukativni i informativni leci o mogućnosti uključivanja u škole nepušenja.

– Zbog trenutne situacije vezane uz pandemiju nismo mogli koristiti naš uređaj koji mjeri razinu ugljikovog monoksida u tijelu, ali smo zato današnji Svjetski dan nepušenja proveli u educiranju naših sugrađana o rizicima pušenja te koje su zapravo prednosti nepušenja. Vjerovatno svi znaju da postoji nebrojeno zdravstvenih rizika kojima se pušači izlažu, ali nije baš da su pretjerano zabrinuti zbog tog- izjavio je Tomislav Šokec, medicinski tehničar u Zavodu za javno zdravstvo ”Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije i nastavio s odgovorom što se događa u našem tjelu kada se prestane s konzumacijom duhanskih proizvoda.

– U roku od dva do dvanaest tjedana poboljšat će se cirkulacija krvi što će olakšati hodanje i trčanje, od tri do devet mjeseci smanjit će se kašalj i otežano disanje, a povećat će se funkcija pluća. Nakon jedne godine rizik od srčanih bolesti biti će dvostruko manji nego kod pušača, dok će za pet do deset godina rizik srčanog udara biti jednak kod osoba koje nikada nisu pušile- dodao je.

Osim toga, dan uoči Svjetskog dana nepušenja održana je i već tradicionalna biciklijada po dijelu Virovitičko-podravske županije, a koja je bila organizirana u suradnji s Klubom za ekspedicionizam i sport (KEKS) iz Virovitice. Članovi KEKS-a vozili su u nedjelju 30. svibnja 2021. godine rutom Virovitica-Križnica-Pitomača-Vukosavljevica-Virovitica i pritom su prolaznicima i mještanima dijelili letke o prednostima nepušenja, štetnosti pušenja i mogućnostima uključivanja u škole nepušenja.

Ovom se javnozdravstvenom akcijom željelo skrenuti pažnju javnosti na veliki javnozdravstveni problem štetne upotrebe duhanskih proizvoda, ohrabriti nepušače u nepušenju i potaknuti pušače na prestanak pušenja, kao doprinos skrbi o vlastitom zdravlju.

– Prošle godine od strane zavoda provođen je projekt ”Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz razreda nepušača” u koji su bili uključeni učenici drugih razreda srednjih škola s područja županije. U školama smo djelili letke, plakate i publikacije, a zadaća cijelog razreda bila je pobrinuti se jedne za druge i suzdržati se od konzumacije duhanskih proizvoda za što su bili nagrađeni, naravno ako su uspjeli u zadatku. Upravo iz tog razloga Zavod se već jako dugo posvećuje preventivi, rade se predavanja i radionice za sve ovisnosti pa tako i ovu, za kraj moram reći kako Virovitičko-podravska županija vrlo dobro stoji po broju mladih pušača što nam je izuzetno drago za čuti budući da to znači da naše aktivnosti pomažu- zaključio je.

