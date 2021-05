U VPŽ stigle obećane velike količine cjepiva, dr. Venus: Odaziv je odličan, u dva dana cijepili smo više od tisuću građana

U Virovitičko-podravsku županiju stigle su nove obećane doza cjepiva. Kako je najavio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, stiglo je oko tri tisuće doza Pfizera, dvije tisuće doza AstraZenece, 400 doza Moderne i oko 700 doza Johnson & Johnsona.

– Sada je na nama svima da se angažiramo i aktiviramo kako bi uspjeli postići postotak od nekih 50, 55, možda i 60 posto procijepljenosti odraslih s barem jednom dozom do kraja 6 mjeseca. Ponovno pozivam sve zainteresirane za cijepljenje da se prijave kod svojih liječnika opće prakse, a one neodlučne da se odluče cijepiti. Jer cijepljenje je zaista jedina šansa da završimo s ovom pandemijom – istaknuo je dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Sv. Rok” Virovitičko-podravske županije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

On i tim liječnika i medicinskih sestara, kao i volonteri Crvenog križa, od ponedjeljka “rade” na cijepnom punktu u multifunkcionalnoj hali Viroexpo. Ondje je uz “klasično” cijepljenje, građanima omogućeno i drive-in cijepljenje, a odazivom građana je izuzetno zadovoljan, ističe dr. Venus.

– Danas nam dolaze već i osobe koje su se kod nas u Zavodu za javno zdravstvo cijepili prvom dozom pa smo ih naručili, plus naravno i svi oni drugi. S jučerašnjim danom smo na ova dva mjesta, u drive-inu i u hali, procijepili nešto preko tisuću ljudi s tim da je otprilike trećina, nekih preko tristotinjak ljudi procijepljeno baš u ovom drive-inu. I danas je dobar interes, ljudi dolaze i nadam se da će tako biti i dalje, jer, opet ponavljam, cijepljenje je zaista jedina šansa da se iz ovog izvučemo i to bez obzira s kojim cjepivom. Mi sad ovdje cijepimo s Pfizerom, kad nam on ponestane onda ćemo prijeći na sva druga cjepiva. Sva su sigurna i sva štite u stopostotnom iznosu protiv onog čega se svi bojimo i što želimo izbjeći, a to su bolnica, respirator, smrt – naglasio je dr. Venus.

Kako kaže, građani se pridržavaju dogovorenih termina i nemaju problema s gužvama.

– Zaista moram pohvaliti sve građane, pridržavaju se mjera i dolaze u predviđene termine. Vrlo je protočno. Ovdje imamo i ekipu hitne, znači da je u potpunosti sigurno. Ljudi ne odlaze nakon što se cijepe već u automobilima ili u hali, uz prisustvo ekipe hitne medicinske pomoći, čekaju propisanih 15 minuta i nakon toga su slobodni. Mi naravno prije cijepljenja pitamo za eventualne alergije i slično – rekao je dr. Venus i još jednom pozvao građane da iskoriste priliku kada ima dovoljno cjepiva i predbilježe se kod svojih liječnika kako bi svi zajedno “stali na kraj” ovoj pandemiji.

(www.icv.hr, ml; foto: M. Rođak)