Virovitičke košarkašice četvrte u 1. juniorskoj ligi Sjever: U posljednjem kolu u neizvjesnoj završnici poražene od favorizirane Radosti

U posljednjem kolu 1. juniorske lige Sjever košarkašice ŽKK Virovitice ugostile su juniorke Radosti iz Čakovca u nadi da će se što bolje suprotstaviti znatno iskusnijoj ekipi čiju okosnicu čine igračice koje su ove godine nastupale za istoimenu ekipu u 1. ženskoj košarkaškoj ligi za seniorke.

Virovitičanke su odlično ušle u utakmicu i prvu četvrtinu završile u egalu 17:17 da bi u drugoj četvrtini potpuno nadigrale Čakovčanke te se na poluvrijeme otišlo s gotovo nevjerojatnih 36:28 za virovitičku ekipu. Vidno nezadovoljan trener gošći zatražio je od svojih djevojaka da daju svoj maksimum i pokušaju u napadu zaustaviti odlično raspoloženu Niku Kozlinger.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

U trećoj četvrtini krenuo je presing gošći što je rezultiralo sa znatno većim brojem tehničkih pogrešaka, odnosno izgubljenih lopti Virovitičanki te u konačnici i riješilo utakmicu. U posljednju četvrtinu krenulo se s +4 za Čakovčanke no domaće se nisu predavale i tri minute do kraja povele su 58:57, a to kao da je uplašilo djevojke domaćeg trenera Roberta Fritza. Još nekoliko tehničkih pogrešaka i dva ubačaja gošći zaustavio je semafor na 58:61 i veliko slavlje gošći koje su na taj način potvrdile treće mjesto.

Virovitičanke, unatoč porazu, ne mogu biti potpuno nezadovoljne jer su ostvarile četvrto mjesto u 1. juniorskoj ligi Sjever što je najveći uspjeh kluba u ovom rangu natjecanja, najvišem koji su igrale do sada. Prvo ime kod domaćih bila je Nika Kozlinger sa čak 30 postignutih koševa uz tri skoka, dvije asistencije i dvije osvojene lopte. Mia Deskar ostvarila je double-double učinak sa 10 postignutih koševa i isto toliko asistencija te tri osvojene lopte, dok je Mia Šiljković ubacila 8 koševa no čak 15 puta uspješno skočila i tome dodala 4 osvojene lopte i 3 blokade. U strijelce su se upisale i Lea Kozlinger (5 koševa, 2 skoka i dvije osvojene lopte), Lucija Vargović (2 koša, 6 skokova te dvije asistencije i blokade), Lucija Cindrić (2 koša, 5 skokova i dvije blokade) i Iva Kurjančić (koš, asistencija i 3 osvojene lopte).

Segment koji domaćim igračicama svakako ne ide na ruku je čak 41 tehnička pogreška odnosno izgubljena lopta (Nika Kozlinger 12, Mia Deskar 10, Lea Kozlinger 7, Mia Šiljković 4 te Lucija Cindrić, Tamara Đaković, Iva Kurjančić i Lucija Vargović po dvije izgubljene lopte. Kod gošći svakako treba istaknuti Vidu Novak s 25 postignutih koševa od čega čak 5 trica.

Trener Virovitičanki Robert Fritz na kraju utakmice, ali i sezone u ovoj konkurenciji naglasio je pomiješanost osjećaja.

-Ako ćemo gledati prvenstvo, tada ne mogu biti nezadovoljan jer smo ostvarili najveći uspjeh kluba u ovoj konkurenciji, ali i u više utakmica se ravnopravno nosili sa u prosjeku starijim suparnicama. Ono na čemu svakako treba više raditi je veliki broj izgubljenih lopti što se ponovilo i u ovoj utakmici iako se to u određenoj mjeri može pripisati i neiskustvu. U svakom slučaju završetkom ove utakmice svi u klubu moramo sjesti i odlučiti da li sljedeće godine i uz koje uvjete možemo igrati 1. žensku košarkašku ligu za seniorke. Igranje u seniorskom prvoligaškom rangu bio bi povijesni trenutak za žensku košarku u Virovitici, a svojim dosadašnjim radom i angažmanom djevojke su to svakako zaslužile, no da li su spremne na dodatan napor, moramo uskoro vidjeti i donijeti konačnu odluku – rekao je Fritz.

(www.icv.hr, foto: ilustracija, M. Rođak)