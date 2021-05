Završena prva faza projekta ”Zaželi” u Zdencima: 10 zaposlenih žena brinulo o 48 starijih i nemoćnih osoba

U muzejsko-galerijskom prostoru u Zdencima održana je završna konferencija projekta ”Zaželi” za ovu općinu pod nazivom ”Pomoć zajednici”. Projekt je u stopostotnom iznosu financiran u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a ukupna mu je vrijednost 1.767.793,37 kuna.

Razdoblje provedbe je od 14. prosinca 2018. do 14. lipnja 2021., a kroz projekt je 10 zaposlenih žena brinulo o 48 starijih i nemoćnih osoba. Početnu konferenciju otvorila je direktorica obrta za konzultantske usluge Sintagma, zadužene za pripremu i provedbu ovog projekta, Senka Vranić koje je zahvalila Općini kao nositelju projekta i svim zaposlenicama te koordinatorici na odličnoj suradnji te uspješnoj provedbi projekta.

Načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić izrazio je veliko zadovoljstvo ovim projektom te najavio kako je općina već prikupila svu potrebnu dokumentaciju te je spremna za drugu fazu projekta.

– Ovaj projekt je od iznimnog značaja za našu općinu i to se pokazalo od samog početka, ali posebno sada kada je na svom kraju. U međuvremenu se dogodila i ta nesretna korona gdje je posebno došla do izražaja uloga naših gerontodomaćica, njihov rad, trudi i zalaganje i ja im se svima, kao i koordinatorici Sanji Žužić od srca zahvaljujem za sve što su učinili za naše stare i nemoćne osobe. Općina je već pripremila svu potrebnu dokumentaciju za drugu fazu ovoga projekta i samo čekamo raspisivanje natječaja i otvaranje poziva na koji ćemo se odmah i javiti. Nadam se da će se to što prije dogoditi i kako ćemo vrlo brzo nastaviti pomagati potrebitima, na naše gerontodomaćice i dalje računamo kako će i u idućem razdoblju biti s nama – rekao je Durmić.

Irena Fekete (62) jedna od zaposlenica na ovom projektu na završnoj konferenciji prenijela je svoje dojmove o kompletnoj provedbi.

– U ime svih nas koje smo radile od srca se zahvaljujem Općini, načelniku Durmiću i svima koji su pridonijeli pokretanju ovoga projekta koji nam je jako puno značio. Meni osobno je posebno značio jer sam jako blizu mirovine pa mi je ovo posao koji je znatno pomogao u ostvarivanju prava. Hvala Bogu da sam još uvijek zdrava i mogu pomoći onima kojima je pomoć doista potrebna. Koliko je velika potreba za ovakvim projektom i ovakvom pomoći to smo osjetile svakog dana po dolasku u kuće i sama sam postala svjesna kolika je ta starost teška, koliko je zapravo teško živjeti sam, jer ti ljudi nisu možda sami, imaju djecu, ali su daleko i rijetko su kod njih. Nemaju koga da im pomogne, da im donese kruh i mlijeko, ono osnovno za život, ma na kraju da podijeli s njima par trenutaka u ugodnom razgovoru. Koliko je sve ovo njima značilo, najviše su govorile suze na rastanku s njima, bilo je jako emotivno, ali svi vjerujemo da ćemo se ubrzo svi ponovno naći i nastaviti – zaključila je Fekete.

