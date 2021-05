Župan Igor Andrović obišao novouređene društvene domove u Bankovcima, Zokovom Gaju i Kutovima

Saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, uz domaćinstvo načelnika općine Zdenci Tomislava Durmića, obišli su novouređene mjesne, društvene domove u Bankovcima, Zokovom Gaju i Kutovima.

Načelnik Durmić pri obilascima je izrazio zadovoljstvo što su projekti uređenja privedeni kraju.

-Mjesni dom u Bankovcima je uređen sredstvima općinskog proračuna u cijelosti i to u iznosu od 500 tisuća kuna. Uređena je kompletna unutrašnjost i sada će ovaj dom biti dostupan i prikladan za sva društvena i kulturna okupljanja. Dom u Zokovom Gaju sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 200 tisuća kuna, a ostatak od 480 tisuća pokrio je proračun Općine Zdenci. Presretni smo što je i ovaj dom sada prikladan za sva okupljanja mještana, a mogu reći da je u završnoj fazi i realizacija projekta uređenja drugog dijela doma koji će biti dan na korištenje Matici Slovačkoj. Općinskim proračunom financirali smo u cijelosti i uređenje Mjesnog doma u Kutovima, a ukupna vrijednost radova je 380 tisuća kuna. Uređena je kompletna unutrašnjost te kapelica u sklopu doma – rekao je načelnik Durmić.

Župan Igor Andrović pohvalio je trud i rad načelnika Durmića i njegovog općinskog tima na uređenju ovih domova koji, kako je rekao, znatno podižu društveni život svakog mjesta.

-Ovo je odličan način i pokazatelj kako Općina i načelnik brinu o svakom mjestu i mještaninu jer dom je ono što čini svako mjesto posebnim, to je mjesto gdje se ljudi druže, sastaju i u najsretnijim, ali nažalost i onim najtužnijim životnim trenucima. Domovi su središte jednog mjesta i zato svaka pohvala još jednom načelniku koji je pokazao koliko voli svoju općinu i sve njene mještane – rekao je Andrović.

Saborski zastupnik Josip Đakić istaknuo je kako mu je bilo zadovoljstvo proći sve vrijednosti općine Zdenci.

-Kada se prisjetimo da je ova općina 1993. imala proračun 400 tisuća kuna, a danas je to iznos od šest milijuna kuna povećan fiskalnom decentralizacijom za koju smo odluku donijeli u saboru i to je donijelo sredstva za uređenje ovih domova, škola, nogostupa, vanjske rasvjete i mnoge druge projekte koji su znatno olakšali život svih mještana, posebno u ovako malim općinama. Svaka pohvala načelniku Durmiću koji je prepoznao koje su to vrijednosti na kojima treba ustrajati – rekao je, između ostaloga, Đakić.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)