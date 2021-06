Najmlađi gradonačelnik u povijesti Osijeka: Ivan Radić danas i službeno preuzeo dužnost

U osječkoj Gradskoj upravi danas (petak) je novoizabrani osječki gradonačelnik Ivan Radić (HDZ u pratnji svojih zamjenika Dragana Vulina (HDZ) i Jasenke Crnković (nezavisna), preuzeo dužnost od dosadašnjeg gradonačelnika Ivana Vrkića.

Nakon radnog sastanka gradonačelnik Radić je na konferenciji za medije zahvalio svome prethodniku Vrkiću na tome što je u svoja dva mandata unio političku stabilnost u grad Osijek. Također je istaknuo kako su ragovarali o brojnim projekatima na području grada, koji su već u tijeku, i za koje očekuje da se nastave, kao i o početku realizacije projekata, o kojima je govorio u kampanji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Radić je najavio za ponedjeljak sastanak s pročelnicima u Gradskoj upravi i direktorima gradskih poduzeća, a koji će danas dobiti upitnik o projektima koji su već započeti, te će na temelju toga razgovarati o stanju u gradskom sustavu. Još je jednom podsjetio na ono što je govorio u kampanji, a to je da nikakve ‘sječe glava’ neće biti.

-Ljudi koji su stvarno radili i dali svoj doprinos, nemaju se apsolutno čega bojati – poručio je Radić.

Na upit novinara o njegovom saborskom mandatu gradonačelnik Ivan Radić je odgovorio kako o tome još nije bilo razgovora zbog puno posla oko primopredaje.

-Sve ima svoje prednosti i nedostatke. Prednost bi bila da Osijeka ima svog saboskog zastupnika, jer si tako bliže mogućnosti lobiranja za projekte u gradu. Tu su naravno i zamjenici Vulin i Crnković, ali o svemu ćemo zajedno u stranci donijeti odluku, a ona će biti u interesu grada Osijeka – rekao je Radić.

Prilikom primopredaje dosadašnji gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić podnio je izvješće o obavljanju poslova iz svojega djelokruga te čestitao novom gradonačelniku na pobjedi i zaželio uspjeh u budućem radu.

– Dragi moj prijatelju, zadovoljstvo mi je da smo doživjeli ovaj dan da predam upravljanje ovim gradom. Naši građani to zaslužuju i mi smo već davno prije počeli ovu primopredaju. Osobno sam jedva dočekao da dođe mlad i ambiciozan čovjek kao što si ti i da nastavi raditi sve što je dobro, a sve što je još bolje bit će na korist naših građana. Tebi i tvojim suradnicima želim puno uspjeha u poslu koji ćeš raditi ovdje u Osijeku – poručio je Vrkić novom gradonačelniku.

Novoj Gradskoj upravi Vrkić je predao pisano izvješće na 103 stranice, u kojem se objašnjava što je učinjeno u zadnje četiri godine, no najvažnijim je ocijenio stvaranje pretpostavke za normalan razvoj započetih projekata u Osijeku.

– Projekti se nastavljaju, a nadam se da će doći i do promjena u zapošljavanju, posebice razvojem IT parka u Osijeku, gdje bi se moglo zaposliti oko tisuću ljudi, a to je ono što ovome gradu najviše treba – istaknuo je Vrkić.

Dodao je i kako ne treba zaboraviti značajnu ulogu Osijeka u ratu i miru.

-U ratu je ostao nepokoren, a u miru je bio središte jedine uspješne mirovne misije UN-a, mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja – poručio je Vrkić.

Na upit novinara hoće li mu nedostajati politika, u koju je ušao prije 50 godine, u vrijeme “hrvatskog proljeća” Vrkić je kazao kako je sretan što je njegov mandat završio, te da je od sutra umirovljenik. Primopredaji je nazočio osječko-baranjski župan Ivan Anušić koji je rekao kako će Županija i grad Osijek nastaviti suradnju, započetu u protekle četiri godine, jer je ona ključna za razvoj Osijeka i cijele Županije.

-U ovom trenutku vidim samo dobre stvari za grad Osijek, suradnju na svim projektima i novu energiju, koja će grad još jače pogurati naprijed, jer Osijek i Županija moraju biti predvodnici političkog, gospodarskog, znanstvenog i kulturnog I sportskog života istoka Hrvatske. Siguran sam da će Ivan Radić, kao najmlađi gradonačelnik u povijesti Osijeka, svojom energijom, znanjem i spremnošću na suradnju, to i učiniti – istaknuo je župan Anušić.

(www.icv.hr, tj)