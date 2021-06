EP U POLJSKOJ Slatinskom paraolimpijcu Marijanu Presečanu brončana medalja izmakla za samo tri centimetra

Ovaj tjedan, od 1. do 5. lipnja, u poljskom Bydgoszczu održano je Europsko prvenstvo u para atletici na kojemu je nastupilo čak 15 hrvatskih para atletičara, a među njima i Slatinčanin Marijan Presečan.

Presečan se natjecao u bacanju kugle, kategoriji F 53, a brončana medalja mu je izmakla za samo tri centimetra. Naime, Marijan je kuglu bacio 7.55 metara, iako mu je osobni rekord 7.70 metara, a u Slatinu se vratio jučer (petak).

– Ja sam se natjecao u četvrtak, a što se tiče samog rezultata, nisam zadovoljan, podbacio sam jer znam da mogu bolje, a ova tri centimetra me dodatno ljuti, pošto sam očekivao da ću baciti više. No, sticajem okolnosti i problemima sa sjedalom iz kojeg bacam, što me malo izbacilo iz koncentracije, i nije tako loše. Ovaj, ako ga mogu nazvati podbačaj, me naljutio i sigurno ću na sljedećem natjecanju biti bolji. Konačni i ključan cilj za ovu godinu su mi Paraolimpijske igre u Tokiju na kojima se nadam da ću biti uspješan, ali to nije jednostavno, jer tamo dolaze bacači iz cijelog svijeta i oni svi bacaju više od 8 metara, te će biti izuzetno zahtjevno uzeti medalju. S pripremama nastavljam već sljedeći tjedan i nadam se da ću uspjeti doseći tih više od 8 metara koji su potrebni za osvajanje odličja – ispričao nam je slatinski paraolimpijac Marijan Presečan, inače član zagrebačkog Agrama, dodavši kako je dobrog zdravstvenog stanja, te se zahvalio Virovitičko-podravskoj županiji i Gradu Slatini na pomoći u pripremama.

Marijan je dosad imao dosta uspjeha na natjecanjima od kojih ćemo spomenuti 3. mjesto na Europskom prvenstvu u Italiji 2016. godine, 9. mjesto na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru, 2016. godine, 7. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Londonu 2017. godine te 1. mjesto na WPA Grand Prixu u atletici za osobe s invaliditetom u disciplini kugla F 53.

(www.icv.hr, adf)