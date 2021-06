U sklopu projekta ”Drava events II” u Sopju se ove nedjelje, 13. lipnja, održva tradicionalna Bošporijada

U nedjelju, 13. lipnja, Općina Sopje u suradnji s partnerom Općinom Starin iz Mađarske organizira tradicionalnu Bošporijadu.

Tradicionalna Bošporijada održava se u sklopu projekta ”Drava events II” koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. (Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.).

Predviđeni početak Bošporijade je u 18 sati, a bit će održana na platou iz zgrade Općine Sopje.

PROGRAM:

– 18.00 sati, okupljanja sudionika i gostiju

– 18.30 sati, početak kuhanja bošpora

– 19.30 sati, proglašenje pobjednika

– 20.00 sati, zabava za sve sudionika i goste

Bošpor je jednostavno, neobično i vrlo ukusno jelo, karakteristično za Sopje i okolicu. U tom poljoprivrednom kraju nekad je to bio doručak prije odlaska na njivu. Bošpor se sastoji od mješavine brašna, vode, mljevene slatke paprike, u koju se stavlja kuhana rajčica iz domaće zimnice, i to je crveni bošpor. Posebnu aromu jelu daju domaće suhe kobasice koje se kuhaju u njemu, a može to biti i drugo dimljeno meso, kao što su suha rebra i slanina. Gustoću određuju kuharice, a pravi je bošpor gušći od krem juhe i rjeđi od umaka od rajčice.

(www.icv.hr, adf)