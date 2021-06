Brzi i žestoki u slavonskoj verziji: 83-godišnjak u suprotnom smjeru na autocesti, Slatinčanin vozio 218 kilometara na sat

Alkoholizirani, prebrzi i neoprezni u prometu, tako su u PU osječko-baranjskoj saželi rezultate prometne kontrole koju su policijski službenici proveli tijekom proteklog vikenda,

Jučer, 27. lipnja, u 4,55 sati, 83-godišnjak vozač osobnog automobila, kretao se autocestom A3 iz smjera juga u smjeru sjevera (Đakovo-Osijek) zapadnom kolničkom trakom, tj. u suprotnom- zabranjenom smjeru. Vozača su zaustavili policijski službenici Policijske postaje Đakovo te mu je za počinjeni prekršaj izdan prekršajni nalog na 10 tisuća kuna, zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri mjeseca, a predviđena je kazna i od 6 negativnih prekršajnih bodova.

Istog dana, u 10,10 sati, uređajem Lasercam4 na D2 (nadvožnjak Josipovac) evidentirano je prekoračenje dopuštene brzine na dionici gdje je ograničenje 110 kilometara na sat, vozilo zadarskih registarskih oznaka kretalo se smjerom zapad-istok brzinom od 205 kilometara na sat. Vozaču prijeti predviđena kazna od 5.000 do 15.000 kuna, do 6 mjeseci zabrane upravljanja vozilom i 3 negativna prekršajna boda.

No to nije bila najveća zabilježena brzina. U 10,54 sati, vozač automobila slatinskih registarskih oznaka vozio je smjerom zapad-istok brzinom od 218 kilometara na sat. Za prekršaj je propisana istovjetna kazna.

Jučer, 27. lipnja, u 06,08 sati, u Đurđancima, fiksnom kamerom za nadzor brzine evidentirano je prekoračenje dopuštene brzine kretanja vozila, u naseljenom mjestu (gdje je ograničena na 50 kilometara na sat ), osobnim automobilom u vlasništvu 28-godišnjaka iz Jarmine koje se kretalo brzinom od 105 kilometara na sat, a što je za 50 kilometara na sat više od dopuštene. Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna od 10 tisuća do 20 tisuća kuna, ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.

U petak, 25. lipnja, u 10,55 sati, na području Đakova, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Vozač 47-godišnjak nije koristio sigurnosni pojas i nije kod sebe imao vozačku dozvolu, a i evidentirana mu je koncentracija alkohola od 3,05 promila. Brzinu vozila vozač nije prilagodio stanju i uvjetima na kolniku, uslijed čega je došlo do slijetanja vozila u odvodni kanal te je lakše ozlijeđen. Za počinjene prekršaje predviđena je novčana kazna do 23.800 kuna, ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom do 12 mjeseci te 6 negativnih prekršajnih bodova.

Jučer, 27. lipnja, u 19,35 sati, u Dardi dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Tijekom upravljanja osobnim automobilom 62-godišnji vozač je u raskrižju oduzeo prednost prolaska drugom vozilu kojim je upravljao 21-godišnjak te je vozač koji je uzrokovao nesreću lako tjelesno ozlijeđen. Vozaču 62-godišnjaku evidentirana je koncentracija alkohola od 1,93 promila. Za počinjene prekršaje predviđena je novčana kazna do 29.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom do 18 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova – izvijestili su iz policije.

(www.icv.hr, tj)