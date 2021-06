Capak: Imamo 23 slučaja delta-soja i to u nekoliko županija, brže se širi i od britanskog

U Hrvatskoj je epidemiološka situacija povoljna. Premijer Andrej Plenković izvijestio je da smo jučer u Hrvatskoj prešli broj od milijun osoba cijepljenih s obje doze. Plenković je pozvao građane da ne čekaju već da se cijepe prije jeseni i zime. Struka upozorava na delta-soj koji se širi Europom te se poziva na oprez. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da nema opuštanja te pozvao građane da se cijepe, piše Večernji.hr.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o epidemiološkoj situaciji. U odnosu na prošli tjedan, ovaj tjedan imamo pad od 25 posto.

– Što se tiče Zadarske županije koja ima najvišu incidenciju, tamo je nakon one košarkaške utakmice udio pozitivnih u ukupno oboljelima počeo rasti. Za takvu situaciju inicijalni događaj bila je utakmica, a nakon toga je bilo i nekoliko obiteljskih okupljanja. Ono što je bitno, uglavnom su to mladi ljudi, 70 posto oboljelih mlađi su od 40 u Zadarskoj županiji – kazao je Capak.

– To je upozorenje da i dalje trebamo biti oprezni, jer ovakvi koraci, gdje se ljudi spontano okupljaju, mogu srušiti ovo zelenilo na karti ECDC-ja i ugroziti dolazak turista kojima se nadamo – kazao je.

Capak je rekao da se ljudi drže uputa koje je HZJZ izdao u vezi s cijepljenjem koje će biti organizirano tri dana idućeg tjedna.

– U Zagrebu krećemo i s cijepljenjem bez naručivanja i najave. Cijepit će se cijeli dan svi oni koji dođu. Bit će maksimalni broj timova, tu seriju cijepljenja završavamo koncertom Đanija Stipaničeva – kazao je.

– Više od 3000 puta skinuta je aplikacija koja je u ovom trenutku samo na IOS sustavu, dakle na iPhoneima. Što se tiče Google Playa, očekujemo da oni stave aplikaciju u svoj Google Store, dakle nije do nas ni do AKD-a – kazao je ministar Davor Božinović

– Moramo prihvatiti činjenicu da živimo u epidemiji, da se delta-varijanta širi u nekim europskim zemljama. Europska agencija je prognozirala da će se ta varijanta proširiti do početka kolovoza. Mi moramo upozoriti na situacije koje nisu dobre. Da se ovo, što je bilo u Zadru, dogodilo u nekim drugim mjestima, mi više ne bismo bili u zelenom – kazao je Božinović.

Ne treba dopuštati masovne događaje, mora se sve kontrolirati ako se nešto organizira, dodao je ministar.

– Kada brojevi počnu rasti, iako kod nas padaju u zadnja dva dana, onda će epidemiološkoj službi trebati tjedni za praćenje kontakata, a možda i donošenje mjera kako bi taj broj pao – kazao je Božinović.

Delta soj

– Do sada smo sekvencionirali i poslali 6486 uzoraka. Dominirao nam je soj iz UK, a prije nekoliko tjedana pojavio se i indijski soj. Imamo 23 uzorka koji su sekvencionirani kao delta-soj. Zadnji je izvještaj došao prošli petak. Danas očekujemo rezultate od prošlog tjedna. Pojavio se u Međimurskoj, Šibensko-kninskoj, Varaždinskoj, Zagrebačkoj i Splitskoj županiji, najviše u Šibensko-kninskoj županiji. Zabrinjava li nas to? Brže se širi, od 30 do 40 posto brže od klasične varijante i nešto brže od UK varijante. Zabrinuti smo jer ako se kod nas proširi, onda trebaju biti aplicirane epidemiološke mjere – kazao je Capak.

Nije vrijeme za opuštanje

– Prošle godine u 6. mjesecu imali smo jako povoljnu situaciju nakon karantene u proljeće, a stvar se počela pogoršavati u kolovozu. Naša situacija sada je puno povoljnija, imamo 25 posto manje zaraženih u odnosu na prethodni tjedan. To je jedna varijacija i nadam se da nam brojke neće rasti. Nama će sad u nekoliko idućih tjedana doći turisti. Tijekom sezone kod nas je pet turista na jednog stanovnika. U Britaniji je 90 posto indijskoj soja, njima brojke rastu. Sve to, a i činjenica da imamo cirkulaciju virusa, sve nas tjera da razmislimo je li važno da se prvo cijepimo jer je to rješenje za završetak epidemije, a broj dva, da se držimo mjera koje mijenjamo svakih 15 dana. Zadarski primjer na to ukazuje, nije vrijeme za opuštanje i cijepimo se – kazao je Capak.

– Oko 25 posto ljudi odbija cijepljenje, 15 do 20 posto je onih koji se dvoume. Cilj nam je ovih 25 posto uvjeriti da cijepljenjem možemo izići iz ove krize i vratiti se u normalno. Grad Zagreb funkcionira s četiri punkta i oni su procijenili da je sada vrijeme da se krene u javni poziv – kazao je Capak.

– Građani koji dolaze iz zemalja koje su u zelenim zonama mogu putovati i prelaze granicu bez testa, ne trebaju COVID potvrde za ulazak u EU – rekao je Capak.

– Ako netko putuje u Hrvatsku koja je zelena, moći će se vratiti u Austriju ili negdje drugdje bez restrikcija – dodao je Božinović

(vecernji.hr)