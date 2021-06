Doznajte koji su učenici s područja Virovitičko-podravske županije osvajali medalje na Prvenstvima Hrvatske

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, uz nazočnost župana Igora Androvića, pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju VPŽ Martine Bunić, ravnatelja osnovnih i srednjih škola, održana je svečanost nagrađivanja učenika osnovnih i srednjih škola područja naše županije, te njihovih mentora, koji su na državnim natjecanjima osvojili jedno od tri prva mjesta.

– Danas smo imali priliku nagraditi 12 učenika i 12 mentora iz osnovnih i srednjih škola s područja Virovitičko-podravske županije. Možemo reći da su to najbolji od najboljih. To su oni koji su osvojili jedna od prva tri mjesta na državnim natjecanjima i mogu izraziti veliko zadovoljstvo i s tim učenicima, i sa školama, i s njihovim mentorima, i ravnateljima jer je to sigurno pokazatelj uspješnog rada. Ti učenici su budućnost naše županije. To su budući gospodarstvenici, inženjeri, glazbenici, tako da vjerujem da će oni sve ono što im je društvo danas dalo, i svi ti mentori, učitelji, škole, jednog dana u budućnosti vratiti nazad u zajednicu – rekao je župan Igor Andrović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Nazočnima se obratila i pročelnica Martina Bunić.

– Županija svake godine osigurava sredstva za financiranje cjelokupnih županijskih natjecanja. Ne samo da uključujemo škole kojima smo osnivač, a to je 14 osnovnih, 8 srednjih škola i Učenički dom Virovitica, nego i gradske škole nad kojima nemamo osnivačka prava, ali ih u potpunosti financiramo u provedbi županijskih natjecanja. Posebna pohvala i zasluge idu mentorima koji sve ovo rade kao dodatni rad koji im nije dodatno plaćen, ali možemo reći da je rezultat njihovih učenika plaća za njihov rad. Priprema za ova natjecanja bila je puno teža jer zadnje dvije školske godine bile su uglavnom, pogotovo prošla školska godina, nastava na daljinu. Ali eto učenici su nam i ove godine, njih 12 učenika i 12 mentora, osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima što mislim da je na našu županiju jako veliki uspjeh – poručila je pročelnica Martina Bunić.

U ime nagrađenih, obratio se Tomislav Maurović.

– Želim zahvaliti roditeljima, profesorima, mentorima, svima koji su bili s nama na putu do uspjeha, svima onima koji su uložili svoje vrijeme, znanje, trud i pomogli da ostvarimo ovakve rezultate. Hvala Virovitičko-podravskoj županiji koja nas je ovdje okupila i učinila nam ovaj trenutak posebnim. Vjerujem da ćemo i dalje marljivo učiti i siguran sam da ćemo tako stvoriti nove prilike za osvajanje novih nagrada – rekao je u ime svih učenika, Tomislav Maurović.

Učenici koji su osvojili jedno od tri mjesta na državnim natjecanjima s područja naše županije su:

Tomislav Maurović, 5. razred Tehničke škole Virovitica (mentorica Ivana Meter) – 1. mjesto iz zdravstvene njege

Dinko Magenhajm, 4. razred Glazbene škola Jan Vlašimsky (mentor Jurica Peharić) – 1. mjesto na natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u 5. kategoriji disciplina brač

Sara Vranić, 2. razred Glazbene škole Jan Vlašimsky (mentorica Barbara Bogojević) – 1. mjesto na natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u 3. kategoriji disciplina solfeggio

Eva Dunković, 5. razred OŠ Mikleuš (mentor Marko Gajer) – 2. mjesto iz tehničke kulture (mladi tehničari)

Lovro Lukačević, 4. razred Gimnazije Petra Preradovića Virovitica (mentor Alen Moslavac) – 2. mjesto iz povijesti

Karlo Drokan, 6. razred OŠ Eugena Kumičića Slatina (mentor Ivan Drokan) – 2. mjesto u kategoriji mladi tehničari – graditeljstvo

Palma Ramljak, 6. razred Glazbene škole Jan Vlašimsky (mentorica Karolina Petrović) – 2. mjesto u 3. kategoriji disciplina klavir

Lara Černi, 5. razred Glazbene škole Jan Vlašimsky (mentorica Mirna Mihalković) – 2. mjesto u kategoriji disciplina bisernica

Lorena Klikić, 4. razred Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača (mentorica Anita Rengel) – 3. mjesto učenika strukovnih škola WorldSkills – tajničko poslovanje

Leona Sever, učenica 4. razreda Glazbene škole Jan Vlašimsky (mentorica Kristina Domović) – 3. mjesto na natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u disciplini pjevanje

Amando Vanjiček, 4. razred Tehničke škole Virovitica (mentorica Margareta Bandić) – 3. mjesto iz šumarstva

Lana Šafran, 7. razred OŠ Suhopolje (mentorica Branka Bartulović) – 3. mjesto na natjecanju iz astronomije

Svečanost su uveličali svojim nastupima i učenici Glazbene škole Jan Vlašimsky sa svojim nastavnicima.

(www.icv.hr, vpz.hr)