DVD Gradina ove godine obilježava 110. rođendan: U vatrogascima nerijetko je i po nekoliko generacija iz iste obitelji

U središtu Gradine, kod kružnog toka, nalazi se stara građevina na kojoj već godinama stoji natpis Vatrogasni dom. Mijenjale su se države i politički sistemi, prolazili ratovi i epidemije, a gradinski vatrogasci odolijevali su svemu tome i dočekali svoj 110. rođendan, koji bi, ako to epidemiološke prilike dopuste, trebao biti obilježen ove godine. Vatrogasni dom je godinama bio mjesto društvenog okupljanja žitelja Gradine i okolice. U njemu su organizirane brojne vatrogasne i druge zabave.

Danas je, uz zdanje Vatrogasnog doma, pri kraju izgradnja moderne garaže u kojoj se trenutno nalaze tri vozila: navalno vozilo za gašenje i spašavanje, vozilo za tehničke intervencije s opremom za gašenje požara (oba dobivena donacijom vatrogasaca iz Tirola) te kombi vozilo dobiveno uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske vatrogasne zajednice. Osim toga, Društvo koristi i traktorsku cisternu kapaciteta 5800 litara. Garaža je u upotrebi, ali nije još do kraja završena. Vatrogasci se nadaju da bi to moglo biti do kraja godine, što bi im bitno ubrzalo odlazak na intervencije.

Danas DVD ima 112 članova, među kojima su 23 operativna, a tridesetak ih je u pomlatku i mladeži.

– Nažalost pandemija koronavirusa u posljednjih godinu dana spriječila nas je da omasovimo najmlađe kategorije – požalio se predsjednik DVD-a Mario Milković, koji uz svoj redovan posao prometnika na željezničkom kolodvoru u Špišić Bukovici radi i kod kuće te na polju, ali ipak stigne rukovoditi i DVD-om.

U radu mu je velika podrška tajnica DVD-a Marijana Milovanović, koja se s ekipom tri puta plasirala na državne završnice: 2008. godine u Osijeku, 2012. u Zadru i 2016. u Puli.

– Većinom se „borim“ s papirima i organizacijom, ali to ne znači da i sama nisam operativni vatrogasac, što se vidi po postignutim rezultatima na natjecanjima – ponosno nam je rekla Marijana.

PONOSNI NA TRADICIJU POMAGANJA

– U našoj obitelji biti vatrogasac je dugogodišnja tradicija. Vatrogasac sam već 38 godina, to je bio moj otac, tu su i moja braća, supruga i djeca – dometnuo je njezin suprug Milenko, koji inače radi u gradinskoj Osnovnoj školi.

– Prije nekoliko godina išli smo na intervenciju u obližnje mjesto Bačevac zbog požara na kući. Blizu nije bilo ni hidranta ni bunara. Samo zahvaljujući tome što imamo jako duga crijeva uspjeli smo ugasiti požar i spasiti kuću, uz minimalnu štetu – zanimljivog detalja prisjetio se iskusni Milenko.

Martina Šukunda priključila se vatrogascima prije šest godina zajedno sa suprugom.

– Odlično sam se snašla u vatrogasnoj uniformi. Već sam sudjelovala na jednoj državnoj završnici, a nadam se da će ih biti još – puna je povjerenja u svoju ekipu Martina.

Osim s mladima, u DVD Gradina ponose i sa svojim dugogodišnjim članovima. Nekolicina njih su vatrogasci već više od 50 godina, a najduži staž ima Franjo Jurišić, koji je napunio 73 godine članstva u DVD-u.

Gradinski DVD njeguje već gotovo dvadesetogodišnju odličnu suradnju s vatrogascima iz mjesta Brekovci u Republici Sloveniji. Redovito su se održavali susreti između ta dva društva. U proteklih godinu dana došlo je do malog zastoja u toj suradnji, ali ona će se sigurno nastaviti nakon suzbijanja pandemije koronavirusa.

SURADNJA SA SLOVENIJOM I AUSTRIJOM

Pandemija koronavirusa u protekloj godini bitno je smanjila aktivnosti DVD-a Gradina. Većina aktivnosti stavljena je u stanje mirovanja. Nije bilo okupljanja, vježbi, odlazaka na natjecanja, osposobljavanja i usavršavanja, samo su se obavljale nužne aktivnosti i odlasci na intervencije. Na sreću nije ih bilo puno, svega četiri: dva požara na otvorenom i dva uklanjanja stabala. Zato su svi vatrogasci od ožujka do svibnja bili uključeni u rad civilne zašite. Svakodnevno su, čak i po dva puta dnevno, obilazili naselja u općini Gradina vršeći nadzor nad provođenjem epidemioloških mjera na suzbijanju koronavirusa. Uz to građanima su dijelili zaštitna sredstva: maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju.

U proteklih godinu dana, uz dva donirana vozila iz Tirola, DVD se uz pomoć Virovitičko-podravske županije i Općine Gradina dodatno opremio kompresorom za zrak (100 litara), vatrogasnim aparatima S9, specijalnim vatrogasnim čizmama, odijelima za gašenje požara otvorenog prostora, vatrogasnim kombinezonima, vatrogasnim baterijama, kompletima odijela za unutarnju navalu i univerzalnom mlaznicom. Iz Tirola su, osim vozila, dobili i hidraulične škare, razupirač i hidraulične cilindre.

– Nije mi bilo teško kada sam s kolegama morao putovati u Tirol po novu opremu i vozilo – zadovoljno je rekao mladi Andrija Sabov, koji i inače na poslu vozi kamione.

– Zahvalio bih i ovim putem Općini Gradina, Virovitičko-podravskoj županiji te općinskoj i županijskoj vatrogasnoj zajednici bez čije dosadašnje podrške ne bismo mogli funkcionirati. Nadam se da će se ta odlična suradnja nastaviti i u budućnosti – zaključio je predsjednik DVD-a Mario Milković.

Članovi DVD-a Gradina uvjereni su da će se pandemija koronavirusa smiriti do kraja godine kako bi dostojno mogli obilježiti 110. rođendan svog društva i nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima kojih su se već zaželjeli.

“Zaboravljeni“ vatrogasac

Prije dvije godine vatrogasci DVD Gradina imali su vatrogasnu intervenciju. Prva grupa je došla u vatrogasni dom, obukla se i navalnim vozilom otišla na požarište. Ubrzo su došla još trojica i otišla na intervenciju. Došavši na požarište, ustanovili su da iz prve grupe nedostaje jedan njihov kolega. Kasnije su ustanovili da su ga obje grupe zaboravile povesti kada su vozilima kretali iz vatrogasnog doma. Dogodovština je to koja se i danas s dozom humora prepričava u Društvu.

(www.icv.hr, mš, foto: arhiv društva, mš)