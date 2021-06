FOTO Golijada u županijskom derbiju Slatine i Pitomače: Vurdelja i Kupres najbolji u “revanšu” Pemperove momčadi na kraju sezone

Za kraj sezone 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica, nogometni zaljubljenici imali su prilike gledati veliki županijski derbi na stadionu Antuna Tone Butorca u Slatini, gdje su snage odmjerili domaća momčad i Pitomača. Ako uzmemo u obzir konačan broj pogodaka, onda je epitet derbija u potpunosti opravdan.

Favorizirana Pitomača u ovaj je susret ušla furiozno od prve minute, a do početne prednosti stigla je u 18. minuti pogotkom Valentina Paradinovića. To je ujedno bila i prva prava prilika Presečanove momčadi na ovoj utakmici. S druge strane, domaćin je bio gotovo neprimjetan u prvih dvadesetak minuta, a najbolju priliku imao je Matej Kupres udarcem s dvadesetak metara. Bio je to lak posao za gostujućeg vratara Zdelara.

Pokušao je domaćin i preko Bubaša, nakon jednog ubačaja sveprisutnog Kupresa, ali njegov udarac glavom sijevnuo je tik uz vratnicu pitomačkih vrata. U 22. minuti činilo se kako će ovo biti jednosmjerna utakmica nakon što je Karlo Jakupec nakon jedne nesigurnosti domaće obrane i vratara Nikšića zabio za 0:2. Sedam minuta mreže su mirovale, a onda se budi Pemperova momčad i smanjuje prednost preko kapetana Ozrena Vurdelje, koji je nakon jedne gužve u gostujućem šesnaestercu, nakon ubačaja Benjamina Dijanešića bio najprisebniji.

I onda, samo minutu kasnije, domaćin ima priliku vratiti stvari na početak, ali ovoga puta Dijanešić je promašio “nemoguće”. Sjajnu loptu Kupresa u prostor primirio je Dijanešić, zaobišao u trku Zdelara i opalio prema praznim vratima, ali lopta je završila pokraj vratnice. Ipak, isti igrač iskupio se u posljednjoj minuti prvog dijela poentiravši iza nemoćnog Zdelara za 2:2.

Početkom drugog dijela, u 49. minuti, gosti ponovno imaju prednost. Ovog puta Nikšićevu mrežu pogodio je Matko Reščić. Tražili su domaći prekšraj na svom vrataru, ali glavni sudac Hruškar bez puno razmišljanja pokazao je “na centar”. Domaći se nisu predali i već u 55. minuti vidjeli smo novo izjednačenje. Odličnu loptu pred Zdelara poslao je Renato Pecolaj, najviši je u skoku Vurdelja i svojim drugim pogotkom vraća nadu domaćoj momčadi u pozitivan rezultat na kraju susreta.

Treba spomenuti i odličnu priliku Bubaša nakon jedne kontre, kad je izbio sam pred Zdelara, ali ovog puta gostujući vratar izlazi kao pobjednik. U 69. minuti, kao i ranije Dijanešić, Matija Bubaš iskupio se za svoj promašaj. Ponovno je sve krenulo od Pecolaja, koji je iz slobodnjaka pogodio Vurdelju, a ovaj glavom odlaže za Bubaša koji smireno poentira za prvo vodstvo domaćih u ovom derbiju.

U 80. minuti gosti prijete preko Paradinovića. Ubačaj s boka uputio je Goran Bošnjak, nečuvan je bio strijelac prvog pogotka na utakmici, ali njegov udarac “sletio” je ravno u ruke Nikšića. Imali su gostujući igrači nekoliko odličnih prodora po bokovima, ali u konačnici nije bilo prave završnice.

Puno živosti u igri domaćih donijeli su Mario Jozić i Rene Prugovečki, koji su u nastavku zamijenili Dijanešića, odnosno Pejakića. Upravo je Prugovečki sjajno primirio jednu dugu loptu, nakon “vaganja” dao povratnu za Pecolaja čiji udarac završava tik pokraj vratnice.

I onda, jedan od najboljih pojedinaca na terenu postiže peti pogodak za Pemperovu momčad i riješava pitanje pobjednika. Bio je to Matej Kupres, koji je snažno lijevicom u 84. minuti zakucao loptu iza nemoćnog Zdelara.

Konačan rezultat 5:3 u korist domaćina za veliko slavlje na kraju sezone. Pemper je ostvario željeno, uspio se revanširati Pitomačanima za poraz u jesenskom dijelu prvenstva.

-Igrali smo bez rezultatskog opterećenja i protiv nekompletnog gosta došli na kraju do zaslužene pobjede. Čestitam Pitomači na fer i korektnoj igri – kratak je bio Pemper.

Pitomača je izuzetno uspješnu ligašku sezonu okončala porazom, ali već u srijedu, 16. lipnja očekuje ju finale Županijskog kupa, kada će na Školskom vrtu snage odmjeriti s Viroviticom.

-Ušli smo jako dobro, zabili dva pogotka, ali isto tako nismo iskoristili nekoliko odličnih prilika za još veću prednost. Zbog lakših ozljeda nisam u igru ubacio Plavšića, Prlića i Mateja Babića. Slatina je svoje prigode u nastavku iskoristila i čestitam joj na pobjedi – rekao je Presečan.

Slatina – Pitomača 5:3

Igrač utakmice: Ozren Vurdelja

(www.icv.hr, foto: D. Fišli)