FOTO Pogledajte kako je bilo na 62 kilometara dugoj biciklijadi od Kurije Janković do Dravske priče

U subotu, 12. lipnja, u sklopu provedbe projekta Amazon of Europe Bike Trail, DTP DTP 2-002-2.2, u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i Biciklističkog kluba BOR održana je biciklijada u duljini od 62 kilometra.

Sudionici su biciklima uspješno odvozili S 10 dionicu rute Amazon of Europe Bike Trail – od Kapela Dvora (Općina Lukač) do Noskovaca (Općina Čađavica). Nakon okupljanja kod Kurije Janković, biciklisti su započeli vožnju sve do novosagrađenog odmorišta u Terezinom Polju.

Uslijedio je put prekrasnim prirodnim ljepotama naše županije uz rijeku Dravu, gdje se na poplavne šume vrba i topola nadovezuju nepregledna polja pšenice, ječma, suncokreta, kukuruza…

Biciklisti su odmorili na Limanu, nakon čega je uslijedila vožnja nasipom sve do odmorišta kod Kapinaca, podno veličanstvenog stabla hrasta. Biciklijada je završena u Posjetiteljskom centru Dravska priča, koji su, nakon zaslužene okrijepe, svi sudionici imali prilike obići uz stručno vodstvo ravnateljice Javne ustanove Tatjane Arnold Sabo.

(tekst i foto: virovitica-nature.hr)