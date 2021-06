FOTO & VIDEO Sopjansko ”Lilanje na Ivanje” okupilo velik broj lilaša i gostiju

Svake godine, večer uoči blagdana sv. Ivana Krstitelja, u Sopju se posebnim programom obilježava ljetni solsticij ili suncostaj, vrijeme najduljeg dana i najkraće noći u godini, odnosno ”Ivanje”. Ove godine po prvi je put manifestacija ”Ivanje” financirana kroz projekt Interreg prekogranične suradnje u sklopu projekta Drava events II, a u organizaciji Općine Sopje te u suradnji s partnerom Općinom Starin iz Mađarske.

”Lilanje na Ivanje” je višestoljetni običaj koji se u Sopju održao na jedinstveni način. Suvremena tehnologija donosi mnoge promjene u životu ljudi, ali nošnja, pjesma i običaju opstali su, a ”Ivanje” je Sopjanima posebno na srcu. To je nastavak duge tradicije koja počiva na drevnom vjerovanju da se tim običajem može osigurati zdravlje ljudi, dobri usjevi i dugo ljeto. Nekad su to bili narodni običaji, a već dugi niz godina sopjansko lilanje je organizirana manifestacija. I dok se u mnogim krajevima ”Ivanje” prepoznaje po krijesovima, u Sopju je to preskakanje vatre i lilanje, a tako je bilo i sinoć u srijedu, 23. lipnja. Lilanje je službeno otvorio načelnik općine Sopje Berislav Androš čestitavši imendan svim Ivanama i Ivanima, te onima koji nose izvedenice tog imena.

Ove godine u lilanju su sudjelovali lilaši podijeljeni u tri uzrasne kategorije. Najmlađi školarci, pa mladež, a najodvažnije su lilali veterani među kojima se u lilanju okušao i načelnik općine Sopje Berislav Androš i to vrlo uspješno.

– Za tu svečanost Sopjani pripremaju lilaljke, rašljaste štapove u kojima je pričvršćen snopić slame. Mnogi mještani svih uzrasta sudjeluju u lilanju tako da zapale slamu i vrte štap s gorućom slamom oko sebe u visini glave, što stvara posebni ugođaj u mraku. Najbolje lilaju pojedinci koji najdulje i najbrže vrte gorući štap – objasnio je lilanje načelnik Androš.

Uz lilanje priređen je i kulturno-zabavni te gurmanski program, koji je okupio mnoge mještane, ali i ostale stanovnike ove općine uz rijeku Dravu s bogatom kulturnom baštinom. Svi lilaši, njih preko 30, dobili su potvrde o sudjelovanju i medalje.

(www.icv.hr, adf; Foto&Video: D. Fišli)