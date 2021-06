HEROJ SLAVKO SPAHIJA Vozač autobusa prisebnošću spasio bus sa đacima, danas mu je zadnji dan na poslu

Javnost je zgrožena nesavjesnošću vozača osobnog vozila marke WV đakovačkih registarskih oznaka koji je prema iskazu očevidaca skrivio prometnu nesreću u Jugovom Polju koja se dogodila danas (petak) nešto iza 8.30 sati.

Naime, prema iskazu heroja ovog događaja, vozača autobusa Slavka Spahije iz Suhopolja, automobil se kretao iz smjera Virovitice i vrludao cestom dok je odmah iza njega išlo policijski kombi vozilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

-U jednom trenutku, a radi se o sekundi, vozilo se našlo pred autobusom. U istom trenu procijenio sam da mogu izbjeći direktan sudar ako skrenem na livadu s desne strane ceste u naselju i to sam i učinio. No sudar nisam uspio izbjeći. Vozilo nas je udarilo sa strane, ali taj kontakt nije uzrokovao tragičan ishod, na svu sreću -rekao nam je ovaj priseban profesionalni vozač kojeg svi od milja zovu Mića.

SLALOM KROZ STUPOVE JAVNE RASVJETE

Zanimljiva je činjenica da je ovom vozaču danas ne samo zadnji radni dan u kojem prevozi učenike na nastavu prije praznika, već i – zadnji dan na radu općenito. Od sutra je u mirovini.

-Kao da se nešto poslagalo. Cijeli svoj radni vijek vozim, ali nikad nisam doživio ni približno ništa ovom. Danas je u autobusu bilo oko 15 djece, osnovnoškolaca iz Cabune i Žubrice koja su išla „odraditi“ svoj zadnji dan u nastavnoj godini u Osnovnoj školi u Suhopolju. Kad se dogodio udar, svi smo ostali zatečeni – priča nam vozač Slavko za kojeg svjedoci kažu kako je samo prisebnošću uspio izbjeći veću tragediju.

Osobni automobil prešao je na njihovu stranu, a nakon bočnog udarca u autobus, autobus se zanio. Josip je ostao hladne glave, izbjegavajući stupove javne rasvjete i “parkirao” u mali kanal u polju kukuruza. U međuvremenu je prošao pravi “slalom”, da smiri autobus i da ne dođe do novog sudara s “banderama” na putu.

-Nakon nesreće odmah sam pogledao šta je s djecom i kad sam utvrdio da je sve u redu, rekao sam im da iziđu iz autobusa na livadu. S druge strane vidio sam vozača automobila koji je skrivio nesreću da bježi preko polja kukuruza. No ubrzo ga je uhvatila interventna policija. Ne znam što mu je bilo da sve to učini, ne mogu i ne želim ga mrziti zbog tog što je ugrozio i svoj i naše živote, no nadam se da će ovakvih situacija na našim prometnicama biti što manje – poželio je Slavko koji već sutra odlazi u mirovinu, pa nastavlja biti vozač samo svojoj obitelji.

Ogorčeni očevici kažu kako je vozač osobnog automobila pobjegao kroz suvozačka vrata i potrčao prema kukuruzištu. Policija je već bila na nogama, pa nije daleko umakao. Uhitili su ga i odmah odveli na ispitivanje.

Vozač Stjepan zvani Mića ponavlja kako mu je najvažnije što nitko nije zadobio teže ozlijede. Prema prvim informacijama, dvoje djece bilo je lakše ozlijeđeno i pružena im je hitna pomoć. Po ostale je došao drugi autobus koji je djecu odvezao kućama, kaže, a i roditelji su u panici i strahu počeli pristizati za mjesto nesreće.

-Mogu si samo misliti kako je toj dječici i njihovim roditeljima, no nadam se da će zajedno prebroditi ovaj šok. Važno je da smo ostali svi živi i zdravi – rekao je Mića koji je svojim herojskim nastupom, profesionalnošću i prisebnošću i u trenutku nesreće i poslije nje dokazao što u prvom smislu riječi treba značiti profesija vozača autobusa. U njegovoj kući nakon nesreće bilo je živo – uz suprugu, stigla su i djeca i zet čuti što se dogodilo i odahnuti jer je situacija mogla biti i gora.

Vozač Slavko Spahija – Mića ostat će heroj nakon današnjeg dana, a kad se svi oporave od šoka, o događaju će se sigurno još dugo prepričavati.

Iz PU virovitičko-podravske ističu da pohvaljuju profesionalnu reakciju vozača autobusa koji je uspio izbjeći veću tregediju i sačuvao i svoj život i život učenika. U ovom trenu traje kriminalistička istraga nad vozačem koji je nesreću skrivio i potom pokušao pobjeći. Više detalja znat će se nakon očevida. (www.icv., bs, mlo, foto: M. Šolc)