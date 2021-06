I Zalagaonica će vas razočarati: Ljudi otkrili kako se zapravo snimaju reality emisije

Ljudi koji su sudjelovali u reality showovima otkrili su kako to zaista izgleda iza kamere. Svoja iskustva podijelili su na Redditu, a mnogi sad pišu da nakon ovih saznanja više nikad neće gledati reality emisije na isti način. Ovo su neki od najzanimljivijih odgovora.

“Kardashianke su snimale svoj reality u mom restoranu. U toj epizodi su se trebale kao napiti od šampanjca. Međutim, producenti su rekli osoblju da im iz boca za šampanjac zapravo toče mineralnu vodu, a one su se pravile da su od tog pijane.”

“Moja najbolja prijateljica bila je u showu 16 & Pregnant. Producenti su htjeli da rekreira razgovor sa svojom majkom o trudnoći. Smiješno je što je to radila tjedan dana nakon što je već bila rodila pa su je odjenuli u široku majicu i stavili joj plišanu igračku ispred trbuha da se ne vidi da više nije trudna.”

“Sudjelovala sam u showu Jerryja Springera. Epizoda nikada nije emitirana, ali cijela je stvar bila fejk. Čak su me tražili da nađem prijatelje koji bi sa mnom odglumili priču o duplom ljubavnom trokutu. Najbizarniji dio svega bio je kad su me doslovno pitali želim li lažnu liječničku potvrdu ili lažni smrtni list na ime lažnog člana obitelji kako bi me izvukli s posla za snimanje.”

“Kad smo supruga i ja kupovali kuću, javili smo se Lovcima na nekretnine. Razgovarali smo s producentima koji su nam objasnili postupak – u principu, mi kupimo kuću i onda se s njima pravimo da razgledavamo tu kuću i još dvije koje su oni odabrali. Na kraju se pravimo da smo odabrali tu koju smo već ranije kupili.”

“Bio sam statist u Zalagaonici. Kažu ti samo da se praviš da razgledavaš po trgovini i da šutiš, a Ricku i čovjeku koji dolazi nešto prodati scenaristi i redatelj kažu točno što da kažu pred kamerama.”

“Znam ljude koji su sudjelovali u švicarskoj verziji Gospodina Savršenog. U principu ti napišu sve što trebaš reći i sami smisle priče i scenarije između natjecatelja.”

“Moj stric je bio u Zalagaonici. Ono što je prodavao uopće nije bilo njegovo, samo je znao tipa koji je tamo radio kao producent.”

