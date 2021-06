Još jedan veliki uspjeh virovitičke ženske košarke: Mlađe kadetkinje ŽKK Virovitice viceprvakinje Regije Sjever

Nakon što su prije dva tjedna njihove mlađe kolegice izborile poluzavršnicu Prvenstva Hrvatske za djevojke do 13 godina starosti, novi uspjeh ostvarile su i djevojke ŽKK Virovitice do 15 godina starosti.

Uspjeh je uvjetovala pobjeda nad Radnikom iz Križevaca, a nakon toga Virovitičanke su trebale pobijediti i Mladost iz Ivanovca. Derbi protiv Radnika započeo je upravo onako kako su si Virovitičanke mogle samo poželjeti. Prva četvrtina završila je rezultatom 17:6. Samo šest primljenih koševa govori o tome da je obrana Virovitičanki funkcionirala gotovo savršeno.

Ništa drugačije nije bilo niti u drugoj četvrtini u kojoj su igračice Radnika postigle sedam koševa i jednostavno nisu imali rješenja za zonski presing koji su djevojke trenera Roberta Fritza već poprilično dobro uvježbale. Nakon poluvremena (29:13) tempo je malo pao što su Križevčanke iskoristile i treću četvrtinu dobile s 13:10 no Virovitičanke su početkom četvrte četvrtine napravile seriju 10:0 i posljednju dionicu dobile s čak 21:6 za konačnih 60:32.

Najbolja kod Virovitičanki bila je Mia Deskar koja je uz 19 postignutih koševa imala i učinak od čak 10 osvojenih lopti, 6 skokova i 3 asistencije. Tik do nje igrala je Lucija Cindrić koja je uz 9 postignutih koševa ostvarila i 11 skokova te sestra Lana Cindrić s 11 koševa, 5 skokova i 3 osvojene lopte. Svoju najbolju utakmicu ove sezone odigrale su Iva Kurjančić uz učinak od 10 koševa, 7 osvojenih lopti i 3 asistencije te Ema Marjanović postignuvši 4 koša, ali je uspješno skočila 8 puta. Odlične su bile i Martina Sabo sa po 4 koša, skoka, osvojene lopte i asistencije te Marta Leda Kalaš s učinkom od 3 koša, 4 skoka, 3 osvojene lopte i 4 asistencije.

ŽKK Virovitica – ŽKK Radnik Križevci 60:32

ŽKK Virovitica: Lana Cindrić 11, Lucija Cindrić 9, Martina Sabo 4, Mia Deskar 19, Iva Kurjanlič 10, Ema Marjanović 4, Marta Leda Kalaš 3, Arijana Babić, Hana Deskar, Nika Pavelić i Gabrijela Pavlović.

U drugoj utakmici Virovitičankama su se suprotstavile vršnjakinje iz Ivanovca odnosno igračice Mladosti. U utakmici u kojoj je bila nužna pobjeda trener Robert Fritz dao je priliku i mlađim igračicama što su one u velikoj mjeri i iskoristile. Prvih nekoliko minuta djevojke iz Ivanovca koliko toliko su parirale raznovrsnijim Virovitičankama, ali do poluvremena je razlika otišla na 20 koševa razlike odnosno 29:9. Trener gostiju nadao se da će u drugom dijelu njegove djevojke ravnopravnije izlaziti na kraj s obranom Virovitičanki no to kao da je dodatno inspiriralo igračice trenera Fritza koje su u potpunosti zatvorile prilaze svom košu.

Odlična obrana proizvela je i jedan raritet, a to je da Ivanovčanke u trećoj četvrtini nisu uspjele postići niti jedan koš, a u posljednjoj četvrtini samo pet. Na kraju je drugi dio završio s 33:5 za konačnih 62:14 i osmjesi na kraju utakmice sve su rekli.

Najbolji pojedinci utakmice bili su Mia Deskar s 14 koševa, 6 osvojenih lopti i 3 skoka te Lana Cindrić s također 14 koševa i 4 uspješna skoka. Sestra Lucija Cindrić postigla je 11 koševa te 5 puta uspješno skočila, a efikasna je bila i Martina Sabo koja je uz 8 koševa osvojila 4 lopte te ostvarila isto toliko skokova. Svoje minute odlično je iskoristila i Hana Deskar te uz 2 koša upisala i 4 skoka i isto toliko osvojenih lopti i asistencija od kojih su dvije otišle do Arijane Babić koja je svom učinku od 4 koša dodala i 4 osvojene lopte. Gabrijala Pavlović dodala je 3 koša i 2 skoka, a u strijelce su se upisali i Iva Kurjančić koja je tom učinku dodala i 5 osvojenih lopti i 3 asistencije kao i Ema Marjanović koja je uz 4 postignuta koša uspješno skočila 3 puta. Marta Leda Kalaš nije se upisala u strijelce, ali je podijelila tri lijepe asistencije.

Na kraju možemo rezimirati da su igračice ŽKK Virovitice više nego uvjerljivo postale viceprvakinje Regije Sjever koja okuplja sve ženske košarkaške klubove iz pet županija sjeverozapadne Hrvatske. Ovakav rasplet najbolje pokazuje da se radi o jednoj doista talentiranoj generaciji koja iz sezone u sezonu igra sve bolje što je potvrdila i ovim rezultatom najboljim u povijesti virovitičke ženske košarke u ovoj kategoriji.

Prvo mjesto i ove godine pripalo je djevojkama Podravca iz Virja koje čeka poluzavršnica Prvenstva Hrvatske na koji odlaze s velikim ambicijama. Eventualni uspjeh otvorio bi vjerojatnost da Regija Sjever iduće godine na poluzavršnici predstavljaju dva kluba.

ŽKK Virovitica – ŽKK Mladost Ivanovec 62:14

ŽKK Virovitica: Lana Cindrić 14, Lucija Cindrić 11, Martina Sabo 8, Mia Deskar 14, Iva Kurjančić 2, Ema Marjanović 4, Marta Leda Kalaš, Arijana Babić 4, Hana Deskar 2, Nika Pavelić i Gabrijela Pavlović 3.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)