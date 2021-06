Koje su najbolje namirnice za bolji rast kose?

Svi maštamo o gustoj, zdravoj i jakoj kosi, no mnogi od nas zaboravljaju da ju uz genetiku, dob i zdravlje, pravilna prehrana također jedan od najvažnijih saveznika u toj borbi. Prema dermatolozima, našem tijelu potrebna je prehrana bogata vlaknima, antioksidantima i proteinima za optimalan rast kose. Uravnotežena prehrana s bazom od namirnica biljnog podrijetla pomaže vam da dobijete ključne hranjive sastojke nužne za ljepšu kosu.

Nedostatak pravih hranjivih sastojaka u namirnicama koje konzimiramo, uključujući vitamine A, C, D i E, cink, vitamine B skupine, željezo, biotin, proteine i esencijalne masne kiseline može usporiti rast kose ili čak uzrokovati gubitak kose. Mnogi od prerađenih i gotovih proizvoda prepuni su aditiva i umjetnih sastojaka koji vam jednostavno nisu potrebni. Osim toga, prerađena hrana može nanijeti velike problem vašoj probavi, a zdrava crijevna flora neophodna je za pomoć u apsorpciji hranjivih tvari kako bi se ojačala kosa, koža i nokti.

Srećom, promjena prehrane puno pomaže u poboljšanju situacije, a uz konzumaciju ovih namirnica pomoći ćete svojoj kosi i tijelu da se oporavi i osjećati se zdravije i ljepše.

Jaja

Izvrstan su izvor proteina i esencijalnih hranjivih sastojaka koji pridonose zdravlju kose, poput biotina (vitamin B koji je važan za zdravlje kose, kože i noktiju) i vitamina A, D i B12. Od presudne važnosti za kvalitetan rast kose je jesti adekvatne bjelančevine jer se folikuli dlake uglavnom sastoje od bjelančevina. Dva specifična karotenoida (skupina prirodnih žutih, narančastih i crvenih pigmenata) koja se nalaze u jajima, lutein i zeaksantin, također igraju ulogu u održavanju staničnog zdravlja, posebno očiju, kože i kose. Jaja su također izvrstan izvor cinka, selena i drugih hranjivih sastojaka zdravih za kosu.

Bobičasto voće

Voće kao što su jagode, maline, borovnice, kupine i ribizl krcato je korisnim spojevima i vitaminima koji mogu pospješiti rast kose, a to uključuje vitamin C koji je cijenjen zbog svojih snažnih antioksidativnih svojstava. Antioksidanti mogu pomoći u zaštiti oštećenja štetnih molekula zvanih slobodni radikali – kad je razina slobodnih radikala u tijelu previsoka, nastupa oksidativni stres koji može uzrokovati trajna oštećenja stanica , a posljedice su ubrzano starenje kože, izražene bore, opadanje kose, umor i brojne bolesti. Također, tijelo koristi vitamin C za proizvodnju kolagena, protein koji pomaže u jačanju kose kako bi ju spriječio da postane lomljiva i sklona pucanju. Štoviše, vitamin C pomaže tijelu da apsorbira željezo iz prehrane što je vrlo korisno, jer niska razina željeza može uzrokovati anemiju koja je povezana s gubitkom kose.

Zeleno povrće

Špinat, kelj, brokula, blitva, šparoga i ostalo zeleno povrće obiluje korisnim hranjivim sastojcima poput folata, željeza i vitamina A i C, a svi oni mogu koristiti vašoj koži i kosi, kao i vašem sveukupnom zdravlju. Vitamin A pomaže žlijezdama kože da proizvode sebum (masna supstanca koju luče naše lojne žlijezde, a pomaže u vlaženju vlasišta). Primjerice, željezo pomaže crvenim krvnim stanicama da prenose kisik kroz tijelo kako bi potaknuli vaš metabolizam, a vitamin C u ovom tamnozelenom lisnatom povrću pomaže u zaštiti i održavanju staničnih membrana folikula dlake.

Masna riba

Losos, jesetre, sardine, haringa, skuša, tuna, pastrva i bakalar ribe su s velikim udjelom hranjivih sastojaka koji mogu pospješiti rast kose. Izvrsni su izvori omega-3 masnih kiselina koje su povezane s rastom kose. Istraživanja su pokazala da je uzimanje dodatka koji sadrže omega-3 i omega-6 masne kiseline, kao i antioksidanse, smanjuje gubitak kose i povećava gustoću kose, a uzimanje dodatka ribljeg ulja značajno smanjuje gubitak kose i povećava rast kose kod žena s tankom kosom. Masna riba također je izvrstan izvor proteina, selena, vitamina D3 i vitamina B, hranjivih sastojaka koji stimuliraju folikule dlake i općenito pomažu u sprečavanju stanjivanja kose, pa čak i ćelavih područja.

Orašasti plodovi

Kikiriki, orasi, lješnjaci, indijski oraščići, bademi, pistacije i kesteni, osim što su ukusni, sadrže razne hranjive sastojke koji mogu pospješiti rast kose. Štoviše, nude širok izbor vitamina B, cinka i esencijalnih masnih kiseline čiji je nedostatak povezan je s gubitkom kose. Također, orašasti plodovi povezani su i sa nizom drugih zdravstvenih blagodati, uključujući smanjenu upalu i manji rizik od srčanih bolesti.

Mahunarke

Slanutak, leća, grah i grašak ubrajaju se u mahunarke, odnosno suho, jestivo sjemenje povrća. Njihova velika prednost je što su krcati biljnim proteinim, željezom, cinkom i vlaknima, čine nas super zasitnima i često su isplativiji od kupnje mesa. Također, puni su folne kiseline, tj. vitamina B9 koji je član grupe vitamina B-kompleksa. Oni pomažu održavati kosu zdravom i obnavljaju stanice vitalne za rast kose.

Sjemenke

Bučine sjemenke, chia, lan, sezam i suncokret isporučuju ogromnu količinu hranjivih sastojaka s relativno malo kalorija, a mnoge od tih hranjivih tvari pospješuju rast kose. Tu spadaju vitamin E, cink i selen. Štoviše, određena sjemena poput sjemenki lana i chia sjemena također pružaju omega-3 masne kiseline. No, da biste dobili najrazličitije hranjive sastojke, najbolje je konzumirati mješavinu sjemena kao dodatak regularnoj prehrani.

Citrusi

Voće kao što je limun, naranča, mandarina, grejp, limeta nevjerojatan su izvor vitamina C koji se može pohvaliti obiljem važnih zdravstvenih blagodati. Vitamin C neophodan za proizvodnju kolagena, a uz to i snažan antioksidans, neophodan u borbi protiv slobodnih radikala. Također, pojačava apsorpciju željeza, koje je od iznimne važnosti u održavanju zdravlja kose. Prema studijama, nedostatak željeza povezan je s gubitkom kose, pa je važno osigurati da ga unosite dovoljno. A hrana bogata vitaminom C samo će pomoći vašem tijelu da još više apsorbira.

Batat

Slatki krumpir izvrstan je izvor beta-karotena koji se u našem tijelu pretvara ovaj spoj u vitamin A te pokazuje mnoge zdravstvene dobrobiti. Istraživanje je pokazalo da vitamin A pospješuje proizvodnju sebuma, ubrzava rast i potiče rast gušće kose, a istovremeno spriječava regresiju ostalih folikula dlake. Batat također igra ulogu u održavanju dobrog imuniteta i zdravog vida.

Avokado

Ova vrlo popularna namirnica je ukusan, hranjiv i izvrstan izvor zdravih masti. Sadrži mnoštvo bjelančevina, prehrambenih vlakana, vitamina i minerala koje unapređuju zdravlje. Također, izvrstan je izvor vitamina E koji štiti područja vlasišta od oksidativnog stresa i oštećenja. Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija avokada može poboljšati lipidni profil i rad crijeva te zaštititi vid i obnoviti općenito stanje kože.

Paprika

Paprika je jedna od najpopularnijih vrsta povrća u svijetu, a izvrstan su izvor vitamina C koji može pomoći u rastu kose jer pomaže u poticanju proizvodnje kolagena, što u krajnjoj liniji doprinosi u jačanju niti vaše kose i jačanju imunološkog sustava. Vitamin C je jedan od najčešće konzumiranih nutrijenata s antioksidativnim djelovanjem, koji može zaštititi niti kose od oksidativnog stresa, povezanog s gubitkom kose. Najveća količina vitamina C koncentrirana je u paprici crvene boje. Crvene paprike sadrže i nekoliko fitokemikalija i karotenoida, osobito beta-karotena, koji opskrbljuju tijelo antioksidativnim i protuupalnim svojstvima. S druge strane, paprike babure obiluju vitaminom E, koji igra ključnu ulogu u održavanju kože i kose sjajnom i mladenačkom. Isto tako, sve paprike sadrže i vitamin B6, koji je bitan za zdravlje živčanog sustava i pomaže u obnovi stanica.