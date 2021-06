Koronavirus i turizam: Je li Hrvatska spremna za procvat sezone?

Početkom lipnja, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske izmijenio je mjere prelaska hrvatske granice za državljane zemalja EU-a, tj. države članica schengenskog prostora. Tako je tim građanima dozvoljen ulazak u Hrvatsku čak i ako su primili samo jednu dozu cjepiva, dokle god je od toga proteklo više od 22 dana. Prema podacima iz sustava eVisitor, prije pandemije turistički promet iz navedenih zemalja činio je oko 80 posto turističkog prometa stranih državljana. S druge strane, prošle su godine ti isti državljani predstavljali 90 posto ukupnog prometa stranaca, pa je jasno da predstavljaju ciljanu skupinu kojoj treba olakšati ulazak u Hrvatsku, čije se gospodarstvo u velikoj mjeri temelji na turističkom prosperitetu.

U Hrvatskoj je ove godine, do kraja svibnja, zabilježeno više od milijun turističkih dolazaka i 3,9 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine predstavlja rast od 42 posto u dolascima i 38 posto u noćenjima. A posebno valja istaknuti rast u segmentu nautike, tj. čartera, gdje je zabilježen rast od preko 1500 posto u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Turizam se tijekom ovih izazovnih vremena morao prilagoditi novonastalim prilikama i zemlje koje su na vrijeme donijele sigurnosne epidemiološke odluke, poput, primjerice, procijepljenosti turističkih radnika, mogle bi već ove sezone uživati u plodovima svog truda. Prema svemu sudeći, Hrvatska je na dobrom putu jer se našla na brojnim popisima sigurnih turističkih destinacija, a na tom joj je putu pomogla i posvećenost brzom razvoju digitalnih zelenih potvrda. Naime, Hrvatska je prva članica EU-a koja je uspješno obavila pilot testiranje sustava tzv. COVID putovnica.

Iako se protiv istih digla velika prašina, riječ je tek o digitalnim potvrdama, a hrvatski sustav uspješno generira QR kodove za potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju COVID-a. Usto, sustav omogućava razmjenu javnih ključeva s drugim članicama EU-a putem internog pristupnika, a Agencija za komercijalnu djelatnost u sklopu ovog projekta razvila je i mobilnu aplikaciju za verifikaciju potvrda drugih država članica.

Međutim, važno je napomenuti da će ova uredba o digitalnim potvrdama biti na snazi 12 mjeseci, a EU tvrdi da zelene potvrde nisu preduvjet za ostvarivanje prava na slobodno kretanje niti će one zamijeniti putovnice. Isto tako, potvrde vrijede samo za cjepiva odobrena unutar EU-a, točnije za Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen. Za hrvatske građane postoji pak službena web-stranica sa svim informacijama o EU digitalnoj COVID potvrdi, ali da biste je dobili, morat ćete se prijaviti u sustav e-Građani.

No čak i bez potvrda, turisti su s dolaskom toplijeg vremena odmah počeli odabirati mjesta za odmor, među kojima visoko kotira naša zemlja. HNB (vrlo optimistično) smatra da bismo ove godine mogli očekivati čak 70 posto pretpandemijskog prihoda od turizma, ali ako nas je pandemija ičemu naučila to je da se treba okrenuti i drugim sadržajima i ponudama u turizmu. Pozitivna vijest je to da je tijekom pandemije Hrvatska regulirala pitanje digitalnih nomada (dapače, među prvima u svijetu!), ali za one koji dolaze na kraći odmor, treba ponuditi još sadržaja… osim sunca i predivnog mora.

Turisti su, s druge strane, iako željni ljudskog kontakta, upravo iz sigurnosnih razloga skloniji odabiru odvojenog smještaja, pa tako raste potražnja za luksuznim vilama diljem Hrvatske.

U svakom slučaju, preostaje nam vidjeti što donose nadolazeći ljetni mjeseci, kako po pitanju turističke sezone tako i po pitanju same pandemije. No, jedna stvar je prilično izvjesna: hrvatski turizam će se definitivno morati brže i više razvijati, te krenuti ukorak s 21. stoljećem.